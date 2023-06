Gabriel Mancine comenta alta demanda de streaming após pesquisa da Copa do Mundo do Qatar apontar crescimento

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 23/06/2023 - 12:09 Compartilhe

O crescimento da torcida fanática por streaming cresce a cada dia no Brasil e no mundo. Um dos principais canais de transmissões esportivas on-line do Brasil é o CazéTV, do criador de conteúdo esportivo Casimiro Miguel, com mais de 8 milhões de inscritos. O nicho de mercado passa a despertar a atenção de players corporativos, como o Ifood, empresa de delivery que fechou a parceria para ter sua marca apresentada durante as lives.

De acordo, o empresário Gabriel Mancine, especialista em startups, o novo patrocínio do canal do Youtube permitirá o crescimento da marca por todo o território nacional e aumentará suas receitas.

“O empresa com todo seu poder empresarial se submete a uma estratégia clara de difusão da marca, gerando visibilidade em meio a um momento propício para consumo ao nível nacional em uma parceria com um grande empreendedor que é o Cazé; ele está trazendo uma disrupção do streaming em meio ao esporte tradicional”, comenta.

Gabriel Mancine / Crédito: Divulgação

Uma pesquisa desenvolvida pela Amdocs, empresa especializada em mídia, apontou que durante a última Copa do Mundo 50% dos torcedores com até 35 anos tinham como opção acompanhar os jogos esportivos por streaming. O levantamento foi feito com torcedores brasileiros e mexicanos.

Para o especialista, o fato de unir a paixão pelo esporte é uma das melhores maneiras de acompanhar as competições, que é comendo, fortalece a estratégia da instituição em apoiar transmissões esportivas.

“Quando olhamos para o setor esportivo, vemos diversas pessoas sendo movidas pelo desejo de se sentir bem, de extravasar as emoções, temos também a necessidade de suprir uma necessidade, que é a fome. Todo mundo gosta de assistir a uma partida, comento alguma coisa; então, acredito que a Ifood acertou em cheio em patrocinar as lives”, destaca.