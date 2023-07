Gabriel inicia pré-temporada em Portugal junto com a equipe profissional do Portimonense

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 13/07/2023 - 11:25 Compartilhe

Considerado uma das principais promessas do Bahia nos últimos anos, o jovem Gabriel de Souza, de 18 anos, já subiu para a equipe profissional do Portimonense após 13 jogos com o Sub-23, ao qual atuou em todos como titular absoluto. O jogador é cotado para brigar por uma vaga no gol do time na Primeira Liga de Portugal (primeira divisão do futebol português). O atleta falou sobre esse momento em sua carreira.

– Muito feliz por isso. É o trabalho sendo recompensado. Em primeiro lugar a benção de Deus. Desde que cheguei aqui sempre dei o meu melhor, nos treinos e nos jogos. Graças a Deus fui promovido e sigo trabalhando para ter ainda mais novas oportunidades. Minha expectativa para essa temporada é que eu possa estrear na equipe principal e ter uma sequência positiva. Tenho isso como meu principal sonho. Espero também ajudar o Portimonense a conquistar os objetivos – contou o atleta.

Na base do Bahia desde os 14 anos, o jovem conquistou títulos por todas as categorias pelas quais passou e integrava o elenco profissional do Tricolor de Aço em 2023 até ser emprestado para o time português no início de fevereiro. O contrato do jovem goleiro, com passagens pela Seleção Brasileira de base, junto ao time europeu vai até o final da temporada 2023/2024, com opção de compra pelo Portimonense. O atleta tem contrato com o clube do Nordeste brasileiro até 2025.

Gabriel foi destaque do time Sub-20 do Bahia em 2022 sendo fundamental na conquista do Campeonato Baiano da categoria mesmo com apenas 17 anos. Foi titular em todos os 27 jogos da equipe na temporada, somando partidas pela Copa SP, Brasileiro Sub-20 e Baiano Sub-20.