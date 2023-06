Gabigol pede convocação de atacante para Copa do Mundo feminina: ‘Tem que ir’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/06/2023 - 21:00 Compartilhe

A convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo feminina ocorre nesta terça-feira, na sede da CBF. Para Gabigol, centroavante do Flamengo, a atacante Cristiane Rozeira, do Santos, não pode ficar de fora da lista da técnica Pia Sundhage.

– A Cristiane tem que ir para a Copa, né? – escreveu Gabigol nas redes sociais.

O tuíte do atacante do Flamengo viralizou e passou das 10 mil curtidas, com mais de meio milhão de visualizações. No último domingo, Cristiane participou da vitória do Santos sobre o Rubro-Negro no Brasileirão Feminino, que eliminou o clube carioca.

Cristiane tem longa história com a Seleção Brasileira, com medalhas de ouro em Pan-Americanos e prata em Olimpíadas. No entanto, aos 38 anos, a atacante não atua pelo Brasil desde 2021. Ao todo, a centroavante tem mais de 100 jogos pela equipe, com 55 gols anotados.

