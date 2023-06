Gabigol não treina com o grupo do Flamengo

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 19/06/2023 - 13:33 Compartilhe

O Flamengo segue aproveitando a pausa para a Data Fifa com treinos intensos para recuperação de jogadores e evolução do trabalho de Jorge Sampaoli. Nesta segunda-feira (19), não foi diferente. Após a folga do domingo (18), o elenco se reapresentou ao Ninho do Urubu, e Gabigol continuou fora das atividades.

Gabriel Barbosa completou o quinto dia de atividades separadas do elenco do Flamengo nesta segunda-feira (19). O atacante, que está em recuperação de lesão no quadríceps esquerdo, não participou do treino com o grupo e segue o cronograma do departamento médico para o tratamento da contusão.

O Flamengo iniciou os treinos durante período de paralisação para a Data Fifa na última quarta-feira (13). Desde então, Gabigol não participou de nenhum treinamento com o elenco. O atacante tem um planejamento feito pelo DM e, na semana anterior, fez trabalhos de reforço na academia.

Para o início desta semana, a programação geral do elenco já está definida. Na terça-feira (20) e na quarta-feira (21), as atividades do Ninho do Urubu serão realizadas na parte da manhã. Ainda na quarta, a delegação viaja para Bragança Paulista, onde enfrenta o Red Bull Bragantino, na quinta-feira (22), pelo Brasileirão. A partida será disputada no Estádio Nabi Abi Chedid, às 21h30 (horário de Brasília).

