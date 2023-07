Gabigol, Kaiky… Dívida do Santos com o Barcelona acabou após venda de Ângelo? Entenda

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 18/07/2023 - 1:03 Compartilhe

O Santos possui uma dívida com o Barcelona, da Espanha, que envolve a prioridade de compra do atacante Ângelo. O débito aconteceu a partir da venda de Gabigol para a Inter de Milão em 2016 e ainda não foi completamente quitado, mas está a caminho de terminar.

O Lance! apurou como a situação entre Peixe e Barça está. Entenda!

COMO TUDO ISSO COMEÇOU?

> Quando o Santos vendeu Neymar para o Barcelona, em 2013, ficou acertado o repasse da preferência de compra de Gabigol, até então com 17 anos e recém promovido ao time profissional.

> Três anos depois, o Alvinegro Praino acertou a venda do Menino da Vila para a Inter de Milão, por cerca de 27 milhões de euros (em torno de R$ 100 milhões, na cotação da época). Porém, o Peixe não notificou o Barcelona sobre a negociação de Gabigol.

> Os espanhóis, então, entraram na Corte Arbitral do Esporte (CAS) com processo contra o Santos. O time brasileiro foi derrotado e condenado a pagar 2,9 milhões de euros (R$ 17,78 milhões).

SANTOS NEGOCIA

> Em 2022, o Alvinegro anunciou que entrou em acordo com o Barcelona sobre a dívida. Com dificuldades financeiras e receio de sofrer novo transfer ban da Fifa — punição que impede a inscrição de novos jogadores — o clube cedeu a prioridade de compra do zagueiro Kaiky e do atacante Ângelo aos ‘Culés’.

> Kaiky foi negociado no mesmo ano com o Almería, da Espanha. Os espanhóis receberam a notificação, mas não cobriram a proposta de 7 milhões de euros (R$ 39 milhões, pela cotação da época).

> Em 2023, o Santos vendeu Ângelo ao Chelsea por 15 milhões de euros (R$ 80 milhões). O Barcelona também não teve interesse em entrar no negócio.

ENTÃO ACABOU?

> Como o Barça não exerceu seus direitos de compra, o acordo foi parcialmente encerrado. O que ainda existe é mais uma prioridade do Barcelona pela compra de outros jogadores da base alvinegra. Ou seja, se propostas até um determinado valor chegarem ao Santos, a equipe da Espanha será notificada.