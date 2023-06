Gabi celebra volta a Seleção com vitória na Liga das Nações ‘Estou feliz de estar de volta’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/06/2023 - 17:08 Compartilhe

Após uma partida tensa e eletrizante, a Seleção Brasileira Feminina de Vôlei venceu a Itália pela Liga das Nações, nesta quarta-feira (28), em Bangkok, na Tailândia. Este jogo marcou a volta de um dos destaques do time de José Roberto Guimarães, Gabi, que estava afastada devido à problemas no joelho. A atleta entrou bem e foi uma das jogadoras principais na conquista deste triunfo.

– Estou feliz de estar de volta vestindo a camisa da seleção brasileira. Sabíamos que seria um jogo difícil. Foi uma partida de cinco sets logo na minha volta. No primeiro set começamos bem, mas cometemos erros e deixamos a Itália crescer na partida. Elas têm boas atacantes e jogadoras de qualidade. Começamos a defender e bloquear melhor a partir do terceiro set. Foi uma vitória importante pensando na nossa classificação para fase final. Agora vamos descansar porque amanhã temos um jogo difícil contra o Canadá – disse a ponteira que fez 25 pontos.

Outra peça importante do Brasil, Rosamaria, que marcou 21 pontos, disse que foi importante a vitória na estreia da terceira semana da competição, que todos sabiam que não seria uma partida fácil e complementou:

– Tivemos que nos superar em muitos momentos. Foi um confronto difícil do início ao fim. Foi válido o nosso poder de reação e conseguimos superar as dificuldades. Agora é levar o que aprendemos para os próximos jogos. Fiquei feliz com a atitude do grupo – declarou a ponteira.

A levantadora Roberta, que entrou em quadra no final do primeiro set e ficou até o final da partida, também não deixou de elogiar o grupo e falar da importância do triunfo, no entanto, alertou que a Seleção não deve tomar “virada” como a que aconteceu no primeiro set.

– É difícil analisar um jogo tão emocionante. Ganhamos uma partida importante na nossa busca por um lugar na fase final. Foi a vitória de um time como temos mostrado em toda Liga das Nações. No primeiro set deixamos a Itália virar a parcial e isso não pode acontecer. O importante é que continuamos juntas e atingimos o nosso objetivo – alegou a atleta.

O time de Zé Roberto volta às quadras nesta quinta-feira (29), contra o Canadá, que ocupa a nona colocação com quatro vitórias e cinco derrotas na competição.

