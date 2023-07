Futuro de Harry Kane preocupa treinador do Tottenham: ‘Não estou relaxado’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/07/2023 - 9:55 Compartilhe

O futuro de Harry Kane no Tottenham ainda é incerto. O inglês é um dos jogadores mais especulados na atual janela de transferências, mas o clube faz jogo duro e não tem intenção de liberar o jogador. Em entrevista coletiva, o novo técnico do time, Ange Postecoglou, comentou sobre a situação e revelou preocupação.

– É justo dizer que não estou relaxado quanto ao assunto. Não é algo em que possas dizer: ‘Bom, logo se vê o que acontece’. Ele é uma parte muito importante deste clube e não só da equipe. Por isso, temos de lidar com isto e pensar, em função de todos os envolvidos, que este assunto não pode demorar demasiado (a ser resolvido). Eu não acho que isso beneficie ninguém. Não penso que seja bom para o Harry ou para clube, porque queremos estar focados ao máximo.

O camisa 10 tem contrato com o Tottenham até junho de 2024 e não tem intenção de renovar o vínculo. O Bayern de Munique é o principal clube interessado em Kane, que também pode ter Barcelona e Real Madrid.

– Não quero colocar um prazo, porque isso apenas traz mais pressão. Eu quero que estas coisas se resolvam pelos motivos certos. A realidade é que ele ainda é um jogador contratualizado ao nosso clube e é assim que o vejo. Não é como se o seu contrato expirasse no dia 12 de agosto. Ele tem de tomar uma decisão e ainda tem um ano de contrato. Por isso, não estou relaxado, mas também não vou colocar pressão nele nem em ninguém do clube. Mas no fundo, penso que ninguém quer que isto demore – concluiu.