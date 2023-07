Futuro de Hamilton pós Fórmula 1 não faz parte dos acordos contratuais com a Mercedes

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 31/07/2023 - 18:24 Compartilhe

A novela do contrato de Lewis Hamilton com a Mercedes ainda não acabou e ganhou mais um capítulo nesta segunda-feira (31). O chefão da estrela de três pontas, Toto Wolff, disse que a função de embaixador pós a aposentadoria do heptacampeão não faz parte das negociações do contrato. A resposta finalizou com os rumores em relação a negociação.

O austríaco deixou claro durante o final de semana em Spa-Francorchamps que o foco do documento está relacionado ao fato do Hamilton ser um piloto.

– Não estamos falando de uma função de embaixador após sua aposentadoria, isso não parte das negociações do contrato – explicou Toto.

Tanto Wolff quanto Hamilton explicaram nas últimas semanas que não há grandes obstáculos para o acordo ser finalizado e agora é apenas uma questão de resolver os aspectos legais. O piloto sete vezes campeão mundial espera os seus advogados e representantes da equipe esclareçam os toques finais de um documento que comprometerá a F1 nos próximos anos.

