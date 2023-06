‘Fui rebaixado’? Cléber Machado comenta ‘perda de protagonismo’ na Globo e promoção de Luís Roberto

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/06/2023 - 18:08 Compartilhe

O narrador Cléber Machado relembrou o processo de sua saída da TV Globo, este ano, e abordou a preferência da emissora por Luís Roberto — que se tornou o substituto de Galvão Bueno — em entrevista ao podcast “Tomando Uma Com”.

Segundo o comunicador, o favoritismo de Luís Roberto na caminhada para substituir Galvão pode ter começado já na Copa do Mundo de 2018, na Rússia, e acabou escancarado na edição seguinte.

– Acho que fiz uma boa Copa em 2018. As escalas da Copa de 2018 já mostraram que quem mandava talvez gostasse mais do estilo do Luis que do meu. É possível. Ao optar por me deixar no Brasil e mandar o Luis para o Qatar, pode confirmar essa possibilidade. Eu sair e ele ficar confirma essa possibilidade, passa a ser uma realidade – avaliou Cléber.

O jornalista, entretanto, evitou comparar seu desempenho com o de Luís Roberto na Copa do Mundo seguinte, disputada no ano passado, no Qatar.

– Eu não sei se fiz uma Copa pior que a do Luis em 2022. Independentemente de fazer a Copa no Qatar, no Rio ou em casa, eu acho que fiz uma boa Copa – disse.

O jornalista demonstrou naturalidade em relação à divisão de trabalhos entre os dois e destacou outras participações em que foi escalado pela Globo na ausência do titular Galvão Bueno.

– Os amistosos e jogos de Eliminatórias da Seleção Brasileira que o Galvão não fez, fizemos um (jogo) cada. A final da Copa do Brasil, fizemos um cada. Eu fiz o Mundial que o Palmeiras perdeu, como iria fazer o Mundial que o Palmeiras foi para a final. Neste ano, foi o Flamengo, natural que seja o Luis Roberto – observou.

Por fim, Cléber abordou a trajetória do companheiro de profissão e disse que Luís Roberto foi, aos poucos, ganhando a confiança da Globo e aumentando seu prestígio dentro da emissora.

– Parece clara a opção que fizeram, mas fomos dividindo as coisas. Eu acho que ele cresceu no conceito das pessoas e foi elevado à situação de dividir. Até um tempo atrás, era claro e óbvio: quando o Galvão não fazia alguma coisa, eu fazia. Em 2009, o Galvão fez (a final da Libertadores). Em 2010, eu fiz; em 2011, eu fiz; em 2012, eu fiz; em 2013, eu fiz; era uma coisa mais clara. A partir de 2014, os caras dividiram um pouco mais, é do jogo. Uma vez, fiz uma pergunta: fui rebaixado? Talvez, o Luís tenha sido promovido. É diferente – finalizou.