Freguesia para o Corinthians em mata-mata é barreira a mais para o São Paulo em semifinal

Se contra o Palmeiras o São Paulo podia arrancar motivações do extra-campo para o duelo eliminatório da Copa do Brasil, agora ante o Corinthians, o retrospecto mostra que as coisas não são nada animadoras para o Tricolor buscar o seu primeiro título no principal mata-mata nacional.

Fora o fato de nunca ter vencido um jogo sequer na arena do rival em Itaquera, o clube do Morumbi ainda convive com um fato histórico desanimador: é um verdadeiro freguês dos corintianos.

São Paulo e Corinthians se enfrentaram ao todo 23 vezes em disputas de mata-mata e finais. Dessas, em 17 ocasiões o time alvinegro acabou eliminando ou superando os tricolores (veja lista completa abaixo).

Ainda de acordo com o retrospecto, dez desses confrontos eliminatórios ocorreram em disputas semifinais. Novamente a sapatada corintiana é grande: somente em duas oportunidades o São Paulo conseguiu bater o adversário.

Um desses duelos foi justamente uma semifinal de Copa do Brasil contra o próprio Corinthians, em 2002. Na ocasião, em dois jogos ocorridos no Morumbi, o São Paulo perdeu a primeira por 2 a 0 e ficou no empate em 2 a 2 na volta, sendo eliminado.

Um alento aos tricolores é que a última semifinal entre os dois rivais deu bom para o lado do Morumbi: vitória por 2 a 1 e classificação à final do Campeonato Paulista de 2022. Ou seja, mais uma oportunidade para o atual plantel são-paulino mostrar que quer escrever sua própria história.

TODOS OS CONFRONTOS DE MATA-MATA ENTRE SÃO PAULO E CORINTHIANS

1 – 1962

Taça Estado de São Paulo

quartas de final

Corinthians classificado

2 – 1973

Torneio Laudo Natel

Corinthians classificado

3 – 1977

Campeonato Paulista

semifinal do segundo turno

Corinthians classificado

4 – 1982

Campeonato Paulista

final

Corinthians campeão

5 – 1983

Campeonato Paulista

final

Corinthians campeão

6 – 1987

Campeonato Paulista

final

São Paulo campeão

7 – 1990

Campeonato Brasileiro

final

Corinthians campeão

8 – 1991

Campeonato Paulista

final

São Paulo campeão

9 – 1994

Copa Conmebol

semifinal

São Paulo classificado

10 – 1998

Campeonato Paulista

final

São Paulo campeão

11 – 1999

Campeonato Paulista

semifinal

Corinthians classificado

12 – 1999

Campeonato Brasileiro

semifinal

Corinthians classificado

13 – 2000

Campeonato Paulista

semifinal

São Paulo classificado

14 – 2002

Copa do Brasil

semifinal

Corinthians classificado

15 – 2002

Torneio Rio-São Paulo

final

Corinthians campeão

16 – 2003

Campeonato Paulista

final

Corinthians campeão

17 – 2009

Campeonato Paulista

semifinal

Corinthians classificado

18 – 2013

Campeonato Paulista

semifinal

Corinthians classificado

19 – 2013

Recopa Sul-Americana

final

Corinthians campeão

20 – 2017

Campeonato Paulista

semifinal

Corinthians classificado

21 – 2018

Campeonato Paulista

semifinal

Corinthians classificado

22 – 2019

Campeonato Paulista

final

Corinthians campeão

23 – 2022

Campeonato Paulista

semifinal

São Paulo classificado