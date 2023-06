França x Grécia: onde assistir, horário e prováveis escalações pela Eliminatórias da Euro

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 18/06/2023 - 16:19 Compartilhe

As Eliminatórias da Eurocopa 2024 seguem à todo vapor e França e Grécia se enfrentam nesta segunda-feira (19), a partir das 15h45 (de Brasília), no Stade de France, pela quarta rodada. Dentre as cinco seleções, os adversários são os únicos que ainda não perderam no grupo B.

COMO VEM AS EQUIPES

Há sete jogos invicta, contando a Copa do Mundo de 2022, a França é líder do grupo B das Eliminatórias da Eurocopa com nove pontos, ao ter vencido a Holanda, Irlanda e Gibraltar, somando oito gols feitos e nenhum sofrido. A equipe de Didier Deschamps vai com força máxima para o confronto.

Também mantendo 100% de aproveitamento na competição, contra Gibraltar e Irlanda, a Grécia é vice-líder com seis pontos. Invictos há quatro partidas, os gregos vão em busca da vitória contra os franceses para colar na primeira posição do grupo e arrancar a liderança.

FICHA TÉCNICA

França x Grécia

Data e hora: segunda-feira, 19/06/2023, às 15h45 (de Brasília)

Local: Stade de France, em Paris (FRA)

Onde assistir: ESPN e Star+

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FRANÇA (Técnico: Didier Deschamps)

Samba; Koundé, Fofana, Konate e Theo Hernández; Griezmann, Tchouaméni e Camavinga; Coman, Giroud, e Mbappé

GRÉCIA (Técnico: Gustavo Poyet)

Vlachodimos; Baldock, Mavropanos, Chatzidiakos e Tsimikas; Bakasetas, Kourbelis e Mantalos; Masouras, Pavlidis e Pelkas

