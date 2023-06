Fortaleza x Atlético-MG: onde assistir, prováveis times e desfalques

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 23/06/2023 - 17:11 Compartilhe

Fortaleza e Atlético-MG medem forças às 18h30 deste sábado, 24 de junho, na Arena Castelão, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida é um confronto direto, já que Galo e Leão do Pici estão com 19 e 17 pontos na tabela de classificação, respectivamente.



Após vencer o Cruzeiro no Mineirão, para o confronto de agora o técnico Juan Pablo Vojvoda não terá o zagueiro Brítez, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos – Bernardo Schappo deve ser o substituto. Em contrapartida, Calebe e Lucero, que foram reservas contra a Raposa, entraram bem e podem ganhar uma oportunidade entre os titulares.



Do outro lado, Luiz Felipe Scolari pode repetir a escalação inicial que empatou diante do Fluminense, na última rodada. Inclusive, há uma tendência que isso aconteça, já que o Galo não tem nenhuma baixa em relação ao último jogo. O zagueiro Maurício Lemos, que esteve convocado para a Seleção Uruguaia durante a Data FIFA, sofreu um trauma no pé direito e segue como desfalque. Allan e Pedrinho, lesionados, também são baixas.



O Galo, se vencer pode voltar ao G-4 e se reaproximar dos líderes, com 22 pontos. O mesmo acontece com o Fortaleza que, em caso de vitória, ultrapassa seu rival e pode figurar no grupo da Libertadores.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA:

FORTALEZA X ATLÉTICO-MG

Data: 24 de junho de 2023 (sábado)

Horário: 18h30

Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Tiago Augusto Kappes Diel (RS) e Thiaggo Americano Labes (SC)

Árbitra de vídeo – VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (FIFA/SP)

Onde assistir: Premiere

Onde acompanhar: tempo real LANCE!, Rádio Itatiaia FM, Rádio Super FM

FORTALEZA (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

João Ricardo; Tinga, Bernardo Schappo, Titi e Bruno Pacheco; Zé Welison, Caio Alexandre e Pochettino (Calebe); Yago Pikachu, Guilherme (Lucero) e Thiago Galhardo.

Desfalques: Fernando Miguel, Pedro Rocha (lesionados) e Brítez (suspenso)

ATLÉTICO-MG (Técnico: Felipão)

Everson; Mariano, Jemerson, Bruno Fuchs e Guilherme Arana; Rodrigo Battaglia, Zaracho e Hyoran; Pavon, Paulinho e Hulk.

Desfalques: Mauricio Lemos, Allan e Pedrinho (lesionados)