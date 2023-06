Fortaleza Tritões contrata norte-americano Justin Hobbs e outros dois jogadores

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 23/06/2023 - 7:30 Compartilhe

O Fortaleza tritões é um os times que mais prometem na disputa da Conferência Nordeste da Liga Brasileira de Futebol Americano (Liga BFA) é o time cearense. Nesta semana, o time acertou a contratação do wide receiver norte-americano Justin Hobbs, além do linebacker Átali Felipe e do linha ofensiva Phelippe Dantas.

Justin Hobbs deve ter um impacto significativo no ataque. O jogador é formado pela Universidade de Tulsa e possui excelentes números pela D1 norte-americana. De acordo com o perfil do Instagram Mapa do FABR, o wide receiver jogou 47 partidas, fez 175 recepções, acumulou 2.529 jardas recebidas e marcou 12 touchdowns.

O linebacker Átali Felipe tem passagens pelo Ceará Caçadores e Ceará Fênix, e será uma boa opção para a defesa do Fortaleza Tritões.

– Este é um momento muito especial para mim. Com a pandemia, pensei que nunca mais jogaria. Foi um período muito complexo na minha vida, quando se passa muito tempo fazendo algo que ama. Com o trabalho que vem sendo feito pela diretoria, juntamente com os treinadores do Tritões, fica difícil não se sentir motivado e valorizado – afirmou.

– Estou aqui para somar dentro e fora de campo. Daremos um show para nossa torcida e conquistaremos feitos nunca alcançados. O céu é o limite – completou.

Já o linha ofensiva Phelippe Dantas é bastante experiente, com passagens pela Europa e já atuou em diversos times do FABR.

– Estou muito feliz em fazer parte da equipe do Fortaleza Tritões. Em meus 14 anos de FA, pude jogar em várias equipes nacionais e internacionais e, em pouco tempo de casa, já admiro o comprometimento e profissionalismo dos que fazem parte dessa família, tanto por parte da diretoria quanto dos atletas. Tenho certeza de que, mantendo esse foco, seremos campeões – destacou.

O Fortaleza Tritões estreia na Liga BFA no dia 9 de julho contra o Ceará Caçadores, na Unifor, na capital cearense.”

Elenco reforçado

Para a temporada 2023 do FABR, o Fortaleza Tritões anunciou a chegada do head coach norte-americano Joe Daniels e as contratações do quarterback norte-americano Quentin Williams, ex-Ufersa Petroleiros e União da Serra, e do running back Mateus Mendes, que era um dos destaques do Ceará Caçadores.

Depois, o time também contratou mais cinco jogadores. Chegam ao tricolor do Ceará os linha ofensivas Michel Almeida, Célio Pontes e Rômulo Ribeiro, o defensive back Daniel Victor e o defensive back/punter João Pedro, mais conhecido como Mingau.

Mais recentemente, o Fortaleza Tritões acertou as contratações do experiente wide receiver Hiago Naiko e do defensive end/linebacker Italo Rafael.