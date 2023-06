Fortaleza participa do principal evento da indústria do futebol brasileiro

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 19/06/2023 - 16:51 Compartilhe

A edição de 2023 da Conferência Nacional de Futebol (CONAFUT), principal evento do país voltado para a indústria do futebol, será realizada entre os dias 22 e 23 de junho, na cidade de São Paulo.

Com painéis de debates previstos para os dois dias, a convenção terá a participação de Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, e Márcio Persivo, executivo de marketing do Tricolor. Neste ano, o Leão do Pici concorre a dois prêmios no congresso: melhor departamento de análise de desempenho e melhor executivo de marketing.

Diante deste contexto, o presidente da equipe nordestina confirma a participação na conferência e comenta sobre a importância do evento:

– É uma honra representar o Fortaleza em um evento desta magnitude para discutirmos sobre os temas mais importantes relacionados ao principal esporte de nosso país. Vejo esse debate como fundamental para a profissionalização do nosso futebol.

Desde 2017 como presidente do Leão, Paz viu o clube conquistar, sob sua gestão, títulos estaduais e regionais além da participação até então inédita na Libertadores de 2022 e outros bons resultados esportivos. Fora de campo, também participou do projeto de reestruturação do clube que, em 2022. registrou a maior receita de uma equipe nordestina na história: R$ 267 milhões.

Márcio Persivo, atual vencedor do prêmio de melhor Executivo de Marketing, conta sobre a premiação e a relevância do trabalho construído por todo o departamento do clube:

– Tivemos a oportunidade de vencer esse prêmio na edição anterior e é muito gratificante estar novamente concorrendo. Porém, como gosto sempre de frisar, o mais importante é ver o Fortaleza sendo lembrado nesse tipo de premiação, pois reforça o trabalho que tem sido realizado ao longo dos últimos anos pelo Marketing do Leão.

A escolha do vencedor é realizada da seguinte maneira: 70% de poder de voto para os júris dos especialistas, 20% para os participantes da CONAFUT e 10% para o público do site. Com mais de 20 horas de programação, a estimativa é de que sejam recebidos mais de 800 participantes, entre profissionais de clubes, federações, confederações, agências, patrocinadores, órgãos públicos, entre outros.

Além de Marcelo Paz e Márcio Persivo, o evento reunirá outras personalidades importantes, como os ex-goleiros Emerson Ferretti e Fernando Prass, o Head of Sports Partnership do YouTube no Brasil, Victor Machado, e José Manssur, do Ministério da Fazenda.

