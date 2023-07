Fora, Barros? Diretor de futebol vive maior pressão por queda em quatro anos de Palmeiras

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 20/07/2023 - 16:33 Compartilhe

A torcida do Palmeiras parece que já elegeu um culpado pela má fase do time, eliminado da Copa do Brasil e sofrendo para contratar peças de reposição pensando no fortalecimento do elenco para a disputa da fase final da Libertadores. Trata-se do diretor de futebol, Anderson Barros, o atual alvo principal da sempre exigente torcida alviverde, que vê no dirigente um perfil de pouca agressividade e tato com negociações quando o assunto é reforços para o elenco.

+ Veja tabela e classificação do Brasileirão-2023 clicando aqui

Só nesta semana, a #ForaBarros esteve envolvida nos dez assuntos mais comentados do Twitter, e até uma petição online foi criada exigindo a demissão do profissional que chegou ao clube no final de 2019.

+ Copo Stanley a partir de R$120,00. Bebida gelada nos 90′ de jogo do Verdão!

O jornalista Paulo Massini afirmou em live que Anderson Barros dificilmente ficará no Palmeiras até o final dessa temporada, uma vez que os recentes episódios acabaram desgastando a imagem do atual diretor de futebol com a diretoria alviverde.

Lembrando que restando menos de dez dias (29 de julho) para poder inscrever algum jogador na fase final da Libertadores, o Palmeiras só contratou o volante Richard Rios e o atacante Artur para esta atual temporada.

+ Saiba até quando o Palmeiras pode inscrever jogadores na Libertadores e no Brasileirão

FATOR ABEL

Pesa a favor do diretor o apoio de Abel Ferreira, um dos maiores admiradores do trabalho de Anderson Barros. Sempre que tem a oportunidade, o técnico português elogia o dirigente e a atuação dele internamente, sem aparecer muito para a mídia. Ficou marcado também o discurso do treinador na coletiva após a conquista da Libertadores de 2021, quando o cartola chegou a se emocionar com a homenagem.

Como Abel fica no clube pelo menos até dezembro de 2024, conforme reza seu contrato, a tendência é que a presença de Anderson acompanhe a permanência do comandante, a não ser que algum evento excepcional mude os rumos desse cenário.

+ Palmeiras tem mais uma oferta recusada pelo Racing, mas já sabe quanto precisa pagar por Aníbal Moreno

Além de Abel, Anderson tem a admiração do elenco e do restante da diretoria justamente pelo trabalho “que ninguém vê”. Pressão dos conselheiros e, obviamente, dos torcedores, sempre existiu desde que Barros chegou. No entanto, pelos motivos citados acima, não há intenção de dispensar o profissional nesta temporada.