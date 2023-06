Fluminense x Sporting Cristal: prováveis times, onde assistir e desfalques do jogo pela Libertadores

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/06/2023 - 13:10 Compartilhe

O Fluminense recebe o Sporting Cristal nesta terça-feira, às 21h30 (horário de Brasília), pela 6ª rodada da fase de grupos da Libertadores. O confronto será realizado no Maracanã, e o Tricolor das Laranjeiras busca uma vitória para assegurar a liderança da chave.

Além da vitória importantíssima sobre o Bahia no último sábado, pelo Campeonato Brasileiro, Fernando Diniz optou por poupar Germán Cano e Paulo Henrique Ganso visando o duelo contra a equipe peruana. Além disso, o Flu espera contar com o retorno de Felipe Melo, que treinou com seus companheiros nesta segunda-feira.

+ Veja o que o Fluminense precisa para avançar na Libertadores e garantir a liderança na fase de grupos

Após encerrar o torneio Apertura do Campeonato Peruano com a vice-liderança, o Sporting Cristal estreou com vitória por 2 a 0 sobre o Academia Cantolao no Clausura. Grimaldo, que balançou as redes para sua equipe no jogo de ida contra o Fluminense, e o brasileiro Brenner foram os autores dos gols da vitória.

FLUMINENSE X SPORTING CRISTAL



Data e hora: 27 de junho de 2023, às 18h30 (de Brasília)

Estádio: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Piero Maza (CHI)

Assistentes: Claudio Urrutia (CHI) e Alejandro Molina (CHI)

VAR: Leonard Mosquera (COL)

Onde assistir: Paramount+. O LANCE! acompanha o duelo em tempo real

FLUMINENSE (Técnico: Fernando Diniz)

Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo; André, Lima e Ganso; Arias, Cano e Keno.

Suspensos: Nenhum

Desfalques: Jorge e Alexsander (lesionados); Vitor Mendes (afastado)

SPORTING CRISTAL (Técnico: Tiago Nunes)

Solís; Ignácio, Lutiger e Díaz; Yotún, Tavara, Ascues e Sosa; Grimaldo, Hohberg e Brenner.

Suspenso: Gianfranco Massoni

Desfalques: Adrián Ugarriza e Marlon Perea (lesionados)