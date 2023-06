Fluminense x Bahia: onde assistir ao vivo, escalações e desfalques do jogo pelo Brasileirão

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 23/06/2023 - 16:03 Compartilhe

O Fluminense encara o Bahia neste sábado, às 18h30 (horário de Brasília), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será realizado no Maracanã após o estádio passar por uma reforma no gramado por conta das más condições do campo de jogo nas últimas semanas.

O Tricolor das Laranjeiras espera contar com diversos “reforços” após encarar o Atlético-MG com uma série de desfalques, na última quarta-feira (21). Felipe Melo, que havia sentido dores no joelho, Marcelo, que não enfrentou o Galo por conta de uma gastroenterite, e Jhon Arias, que retornava da Data Fifa, devem estar à disposição do técnico Fernando Diniz.

Por outro lado, o Bahia possui diversos desfalques para o duelo do Rio de Janeiro. No entanto, a equipe dirigida pelo português Renato Paiva chega empolgada após uma grande vitória sobre o Palmeiras na última rodada do Brasileirão.

FLUMINENSE X BAHIA



Data e hora: 24 de junho de 2023, às 18h30 (de Brasília)

Estádio: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (Fifa/DF)

Assistentes: Bruno Boschilia (Fifa/PR) e Karla Renata Cavalcanti (PE)

VAR: Wagner Reway (Fifa/PB)

Onde assistir: Premiere. O LANCE! acompanha o duelo em tempo real

FLUMINENSE (Técnico: Fernando Diniz)

Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo; Martinelli, Lima e Ganso; Arias, Cano e Keno.

Suspensos: André

Desfalques: Jorge e Alexsander (lesionados); Vitor Mendes (afastado)

FLAMENGO (Técnico: Jorge Sampaoli)

Matheus Claus; Cicinho, Kanu, Vitor Hugo e Khoanner Chávez; Nicolás Acevedo e Rezende; Cauly, Kayky e Thaciano; Vinicius Mingotti.

Suspenso: Ademir e Everaldo

Desfalques: Biel, Vitor Jacaré, Yago Felipe, David Duarte, Matheus Bahia e Raul Gustavo (lesionados); Marcos Felipe (cláusula contratual)