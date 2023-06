Fluminense vence o Bahia de virada e dorme no G4 do Brasileirão

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 24/06/2023 - 20:37 Compartilhe

De virada, o Fluminense venceu o Bahia por 2 a 1, em jogo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste sábado (24). O Tricolor iniciou a partida com intensidade e empilhou chances perdidas, mas viu o time visitante sair à frente do marcador no famoso ‘quem não faz, leva’.

Na volta do intervalo, no entanto, o Fluminense conseguiu mudar a postura e buscar o resultado. O Tricolor, com um a menos desde os 37 do primeiro tempo, precisou de seis minutos para virar a partida e reverter o placar. Flu 2 x 1 Bahia.

Com a vitória, o Fluminense sobe na tabela e dorme na terceira colocação, com 21 pontos. O Bahia, por sua vez, fica no 14º lugar, com 12 pontos.

FLUMINENSE DOMINA INÍCIO DO JOGO:

Os primeiro 25 minutos de jogo foram de amplo domínio do Fluminense. O Tricolor iniciou a partida com mais intensidade e teve a primeira chance de gol aos quatro minutos, quando Lelê cabeceou forte, mas mandou em cima de Danilo Fernandes.

O Fluminense pressionava o Bahia e empilhava grandes chances de gol: Pirani, Lelê e Keno tiveram boas oportunidades, mas todas foram desperdiçadas. O Bahia apareceu pela primeira vez apenas aos 19 minutos, com Cicinho.

BAHIA CONSEGUE BELO CONTRA-ATAQUE E ABRE O PLACAR

Depois de assistir o Fluminense pressionar e ter boas chances de gol, o Bahia foi na contramão do Tricolor e não perdeu a oportunidade quando ela apareceu. Aos 28 minutos, o time de Salvador armou um belo contra-ataque, com Kayky. Ele cruzou para Vinicius Mingotti, que ganhou com facilidade de Marcelo na corrida e saiu livre para abrir o placar no Maracanã. 1 a 0.

NINO É EXPULSO E COMPLICA FLUMINENSE:

Pouco depois do gol do Bahia, Nino foi expulso, aos 37 minutos. O zagueiro do Fluminense chegou atrasado na jogada e deu um carrinho forte em Mingotti. Em um primeiro momento, o juiz deu apenas amarelo, mas após conferência no VAR, mudou a decisão e expulsou o defensor. Após a saída de Nino, o Flu ‘sentiu o golpe’ e não retomou a intensidade apresentada em boa parte do primeiro tempo. O Bahia até tentou ter novas chegadas e ampliar o marcador, mas não conseguiu tirar o placar do 1 a 0.

FLUMINENSE VOLTA BEM DO INTERVALO E VIRA O DUELO:

Fluminense voltou do intervalo sem alterações na equipe, mas com mudança de postura. E logo aos três minutos da segunda etapa, saiu o gol de empate. Samuel Xavier arriscou um passe, Cicinho tentou afastar, mas chutou para trás e deu um presente para Lelê cabecear para o gol. 1 a 1 no Maracanã.

Com um a menos, o Fluminense conseguiu a virada rapidamente: aos seis minutos, Pirani colocou o Tricolor à frente do placar. O jovem recebeu de Keno, tocou na saída do goleiro e estufou as redes. A arbitragem chegou a marcar impedimento, mas o VAR validou o tento. Flu 2 a 1.

A primeira substituição do Flu foi aos 18′, com a entrada de Felipe no lugar de Marcelo. Na reta final do duelo, o Fluminense sentiu a questão física e viu o Bahia voltar a pressionar e buscar o empate. O técnico Eduardo Barros, interino da noite, só voltou a mexer na equipe aos 39′, colocando Guga no lugar de Pirani, e Ganso, no de Keno.

FÁBIO BRILHA E GARANTE RESULTADO:

A pressão do Bahia fez Fábio crescer no jogo. A estrela do camisa 1 brilhou, e o goleiro fez defesas espetaculares para segurar o resultado favorável. Nos acréscimos, aos 48′, Cano entrou no lugar de Lelê.

FICHA TÉCNICA

BRASILEIRÃO – 12ª RODADA

FLUMINENSE 2 X 1 BAHIA

Estádio: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (Fifa-DF)

Assistentes: Bruno Boschilia (Fifa-PR) e Karla Renata Cavalcanti de Santana (PE)

VAR: Wagner Reway (Fifa-PB)

Público/Renda:

Cartões Amarelos: Samuel Xavier (FLU),

Cartões vermelhos: Nino (FLU)

Gols: Vinicius Mingotti, 28’/1ºT (1-0 Bahia); Lelê, 49’/2ºT (1-1 Fluminense); Pirani, 51’/2ºT (2-1 Fluminense)

FLUMINENSE (Técnico: Eduardo Barros – interino)

Fábio, Samuel Xavier, Nino, David Braz, Marcelo (Felipe), Lima, Martinelli, Jhon Arias, Pirani (Guga), Lelê (Cano) e Keno (Ganso).

BAHIA (Técnico: Renato Paiva)

Danilo Fernandes (Mateus Claus), Cicinho (André), Kanu, Vitor Hugo, Chávez, Rezende (Daniel), Acevedo, Thacino, Cauly, Kayky (Arthur Sales), Vinicius Mingotti