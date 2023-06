Fluminense vê julho como mês chave para receber reforços e ter tempo de trabalho visando fase decisiva da temporada

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 29/06/2023 - 6:00 Compartilhe

Com a classificação às oitavas de final da Libertadores garantida, o Fluminense foca no Campeonato Brasileiro nas próximas semanas. Neste sábado (1), os cariocas enfrentam o São Paulo e depois possuem outras quatro partidas pela principal competição doméstica.

Nesse sentido, o Tricolor olha para o copo meio cheio com a chegada do novo mês. A partir de segunda-feira (3), a equipe comandada por Fernando Diniz poderá contar com Diogo Barbosa, que já treina com seus novos companheiros, mas que ainda não pode participar de nenhum jogo com a camisa do time de Laranjeiras.

Além do lateral-esquerdo, que chega para ocupar uma lacuna deixada por Jorge e Alexsander, uma vez que ambos estão lesionados, o Fluminense está próximo de acertar a chegada de Leo Fernández. O meia uruguaio vinha sendo um dos destaques do Toluca, do México, e há grande expectativa por seu pouso no Rio de Janeiro nos próximos dias.

Nas últimas semanas, o Tricolor encontrou muitas dificuldades em manter um bom desempenho e esbarrou em uma turbulência com diversos resultados negativos por conta de um elenco recheado de desfalques, seja por lesões, suspensões ou outros motivos. Em algumas oportunidades, Diniz sinalizou a questão do cobertor curto, pois não havia peças para repor as ausências em diversos momentos.

Além dos reforços, o Fluminense encontrará mais tempo para trabalhar nas próximas semanas. Após o duelo contra o São Paulo, Diniz terá duas semanas cheias para preparar sua equipes para os confrontos contra Internacional e Flamengo devido a eliminação nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Esse período será chave para fazer com que os novos contratados possam se adaptar a intensidade cobrada pelo treinador tricolor, mas também ao estilo de jogo adotado pelo comandante. Diogo Barbosa talvez não sofra tanto quanto os outros, uma vez que o lateral-esquerdo treina com o grupo há alguns dias.

Além dos duelos contra São Paulo, Internacional e Flamengo, estando o Tricolor Paulista mais preocupado com a Copa do Brasil, enquanto o Rubro-Negro vindo de uma rotina pesada, o Fluminense encerra o mês com jogos diante do Coritiba e Santos. São duas partidas em que a equipe de Diniz entra em campo com amplo favoritismo e os duelos são vistos como jogos para dar moral ao elenco antes do início do mata-mata da Libertadores.

Enquanto isso, o clube irá trabalhar na recuperação do meia Alexsander, que tem previsão inicial para voltar a ser relacionado pelo Fluminense em setembro por conta de uma grave lesão muscular. As próximas semanas não serão decisivas, mas podem dar tranquilidade e paz para que a equipe entre sem pressão em agosto.