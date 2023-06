Fluminense mostra resiliência contra o Bahia e busca classificação diante do Sporting Cristal na Libertadores

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/06/2023 - 6:00 Compartilhe

O Fluminense venceu o Bahia no último sábado de virada por 2 a 1, no Maracanã, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor saiu atrás, com gol de Vinícius Mingotti, e ficou com um a menos com a expulsão de Nino ainda no primeiro tempo, mas foi buscar o resultado com dois gols seguidos, marcados por Lelê e Gabriel Pirani.

Com a vitória, a equipe comandada por Fernando Diniz pôde respirar aliviada e deu uma “afastada” na crise. O resultado deste sábado foi importante para o Fluminense ganhar ainda mais confiança para o duelo desta terça-feira contra o Sporting Cristal, do Peru, pela última rodada o Grupo D da Copa Libertadores da América. No Maracanã, o Tricolor precisa de uma vitória simples para garantir a classificação ao mata-mata e o primeiro lugar do grupo.

RESILIÊNCIA – A CHAVE PARA A VITÓRIA

O Fluminense dominou o primeiro tempo no Maracanã, como de costume. Criou chances, teve volume de jogo e viu o goleiro Danilo Fernandes fechar a meta do Bahia. Aos 27 minutos, na primeira oportunidade clara que teve no jogo, o Tricolor da Boa Terra saiu na frente, com gol de Vinícius Mingotti. Para piorar a situação dos cariocas, Nino foi expulso 10 minutos depois.

Mesmo com um a menos, o Fluminense não se abateu e foi para cima do Bahia. E não demorou nem um pouco para virar o jogo, marcando dois gols em dois minutos, com Lelê e Pirani, 2 a 1. Após saltar na frente do placar, o Flu se retraiu e, como não costuma fazer, deu a posse de bola para o adversário.

Acostumado a ter a posse, o Fluminense abriu mão de ter a bola e a deixou com o Bahia. Tendo-a nos pés, o time visitante não sabia o que fazer. Somente após a entrada de Daniel, revelado em Xerém, que a equipe comandada pelo português Renato Paiva passou a criar chances mais perigosas. Mas o Bahia viu um Fluminense encolhido, porém inspirado defensivamente, além da brilhante atuação do goleiro Fábio nos minutos finais.

A mudança “da água pro vinho” do Fluminense, que costuma sufocar seus adversários com a posse, foi fundamental para garantir os três pontos no Maracanã no último sábado. Ter a bola é importante e está no DNA dos times de Fernando Diniz. Contudo, é crucial saber jogar sem ela. E o Flu mostrou que pode ser resiliente e se adaptar a diferentes cenários durante os 90 minutos.

FOCO NA LIBERTADORES

Agora, a chave virou. O Fluminense encara o Sporting Cristal (PER) nesta terça-feira, a partir das 21h no Maracanã, em busca da classificação para as oitavas de final da Liberadores.

O Tricolor das Laranjeiras precisa de uma vitória simples para garantir, não só a vaga no mata-mata, como o primeiro lugar do grupo, o que garante que todos os jogos na próxima fase sejam decididos em casa.

Contudo, o Sporting Cristal chega embalado ao Rio de Janeiro, após conseguir uma vitória surpreendente na altitude contra o The Strongest por 2 a 1 na última rodada. Foi o único triunfo fora de casa dos peruanos na atual Libertadores. No entanto, o Fluminense ainda é o favorito e precisa se portar como tal para evitar qualquer susto no Maracanã.