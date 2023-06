Fluminense: Fernando Diniz tem segunda expulsão no Campeonato Brasileiro 2023

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/06/2023 - 0:14 Compartilhe

Na reta final do duelo entre Fluminense e Atlético-MG, Fernando Diniz recebeu cartão vermelho após reclamar excessivamente com a arbitragem da partida. Com isso, o treinador não irá comandar o Tricolor na partida contra o Bahia, no sábado.

+ Confira a classificação do Brasileirão

Essa é a segunda vez que Fernando Diniz é expulso em um jogo do Campeonato Brasileiro 2023. Na 7ª rodada, o treinador havia recebido um cartão vermelho na derrota de sua equipe para o Botafogo. O técnico não dirigiu o Fluminense contra o Corinthians, onde seu time saiu de campo derrotado por 2 a 0.

Esse ano, o comandante também havia sido expulso no jogo de ida da decisão do Campeonato Carioca contra o Flamengo. O treinador havia ficado irritado com a expulsão de Samuel Xavier e xingou o árbitro Wagner Nascimento Magalhães. Na partida seguinte, o Tricolor foi dirigido por Eduardo Barros, onde a equipe venceu o clássico por 4 a 1.

Nesse momento, o Fluminense acumula uma vitória nas últimas nove partidas. Sem Fernando Diniz, o Tricolor encara o Bahia, que vem empolgado após a vitória sobre o Palmeiras, na 12ª rodada do Brasileirão.

E MAIS: