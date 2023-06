Fluminense: Fernando Diniz acumula mais suspensões e cartões vermelhos em 2023 do que Abel Ferreira

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 23/06/2023 - 6:00 Compartilhe

Expulso contra o Atlético-MG na partida válida pela 11ª rodada do Brasileirão, na última quarta-feira (21), Fernando Diniz não dirige o Fluminense na partida contra o Bahia, neste sábado (24). Essa será a quarta vez que o treinador desfalca seu elenco na beira do gramado em 2023.

+ Confira a classificação do Brasileirão

No início do ano, o comandante do Tricolor das Laranjeiras foi expulso duas vezes no Campeonato Carioca. No duelo contra o Botafogo, válido pela 5ª rodada da competição, o treinador foi punido com dois cartões amarelos. No jogo de ida da final contra o Flamengo, o técnico recebeu um cartão vermelho e não esteve na beira do gramado no duelo de volta.

No Brasileirão, Diniz recebeu cartão amarelo nos duelos contra Vasco e Cruzeiro. Mas contra Botafogo, o comandante foi expulso após receber dois cartões amarelos e desfalcou o time contra o Corinthians. E após a expulsão contra o Galo por reclamação excessiva contra a arbitragem da partida realizada no Raulino de Oliveira.

Com isso, o comandante já desfalcou o Fluminense em quatro partidas até aqui, embora tenha formação acadêmica em psicologia. Após o jogo contra o Flamengo no Cariocão, Diniz comentou sobre como seus conhecimentos poderiam ajudar seu elenco, mas o comandante afirmou que as coisas não se misturam na hora do jogo.

– Minha formação em psicologia não ajuda nada nessa hora. Eu sou técnico, não psicólogo. Acho que tivemos equilíbrio emocional, não tivemos ninguém expulso. Soubemos jogar o jogo. Primeiro tempo muito mais quente do que precisaria, mas acho que todo mundo conseguiu ir em um limite aceitável para levar o jogo até o final.

Em 2023, Fernando Diniz conseguiu ficar mais vezes fora da beira do gramado do que Abel Ferreira, técnico do Palmeiras conhecido por seu comportamento explosivo. No Campeonato Paulista, o português recebeu três cartões amarelos, mas não foi suspenso, uma vez que duas sanções foram na primeira fase da competição e o último no mata-mata contra o Ituano.

Na Supercopa do Brasil, Abel conseguiu recebeu um cartão vermelho no clássico contra o Flamengo, sofreu um cartão amarelo e um vermelho direto contra o Cuiabá, desfalcou o Verdão diante do Vasco, mas também contra o Santos, na Vila Belmiro, pelo acúmulo de três cartões amarelos (contra Cuiabá, Corinthians e RB Bragantino).

Enquanto Diniz viu quatro cartões vermelhos e foi suspenso por quatro partidas, Abel Ferreira sofreu dois cartões vermelhos e desfalcou o Palmeiras em três ocasiões, sendo uma por acúmulo de três cartões amarelos. Além dos diversos desfalques dentro de campo, o Fluminense vem sofrendo ao longo da temporada por conta do destempero de seu treinador em algumas ocasiões.