Fluminense está em negociações avançadas para contratar Clayson

O Fluminense pode apresentar uma novidade no seu setor ofensivo em breve. De acordo com o “NetFlu”, o clube está em negociações avançadas para contratar Clayson. O atacante está de saída do V-Varen Nagasaki.

Como o jogador de 28 anos está encerrando seu vínculo com o clube da Segundona do Japão, Clayson viria sem custos para as Laranjeiras. Clayson vê com bons olhos a possibilidade de retornar ao futebol brasileiro.

O atleta seria uma alternativa do Tricolor das Laranjeiras para a ponta. Atualmente, o técnico Fernando Diniz tem no setor apenas o atacante Keno.

Clayson iniciou carreira no União São João e, após rodar por Ituano e Ponte Preta, teve seu melhor momento no Corinthians. Posteriormente, jogou no Bahia, Cuiabá e Al Faisaly, clube da Arábia Saudita.

O atacante esteve em evidência nos últimos anos por um problema extracampo. No fim de 2021, Clayson foi acusado por Danielle Sarti, jovem de 22 anos, de ter sido agredida em um motel em Cuiabá, onde estavam com outros dois homens e duas mulheres. O Cuiabá rescindiu o contrato do atacante, que estava emprestado pelo Bahia. O Tricolor baiano também o dispensou em janeiro de 2022.

O jogador de 28 anos foi atuar fora do país, mas o processo continuou na Justiça. A sentença absolvendo o jogador e os outros dois homens em setembro do ano passado por falta de provas. Segundo a juíza Maria Rosi de Meira Borba, “as partes envolvidas deram versões diferentes e contraditórias sobre a ocorrência”.

