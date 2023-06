Fluminense enfrenta RB Bragantino na decisão da Série A2 do Brasileirão Feminino; saiba as datas

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/06/2023 - 17:27 Compartilhe

O Fluminense encara o RB Bragantino na final da Série A2 do Brasileirão Feminino. Em busca da conquista nacional, o Tricolor das Laranjeiras recebe a equipe paulista no domingo (2), às 15h (de Brasília), enquanto o jogo de volta acontece na segunda-feira (10), às 19h (de Brasília).

As cariocas irão mandar a partida de ida no Estádio Luso Brasileiro e o duelo terá portões abertos para a torcida apoiar as guerreiras em busca do troféu, uma vez que o acesso à elite do futebol feminino já foi alcançado. O segundo jogo será realizado no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

Além de buscar o título, o Fluminense também defende sua invencibilidade no torneio. Em 11 partidas disputadas, o Tricolor das Laranjeiras conquistou três vitórias e oito empates. Por outro lado, o RB Bragantino conquistou oito triunfos, teve dois empates (sendo um contra o Flu) e uma derrota.

Uma das novidades para a grande decisão será o uso do VAR nos dois jogos, o que não vinha sendo padrão na Série A2 do Brasileirão Feminino até o momento.