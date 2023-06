Fluminense empata com Sporting Cristal, mas avança às oitavas de final da Libertadores; veja resultado

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/06/2023 - 22:54 Compartilhe

O Fluminense empatou com o Sporting Cristal por 1 a 1, nesta terça-feira (27), pela 6ª rodada da fase de grupos da Libertadores. Germán Cano abriu o placar para o Tricolor das Laranjeiras, enquanto o brasileiro Brenner descontou para os visitantes.

Com o resultado, os cariocas conquistaram a liderança do Grupo D com 10 pontos, enquanto os peruanos estão eliminados da Libertadores, mas classificados para a Sul-Americana por encerrar sua participação na chave na 3ª colocação

Cinco lances que marcaram a partida

> !Início quente! Meia do Flu, Lima afastou uma bola e as travas da chuteira do atleta rasparam na cabeça de Pretell. Nos minutos seguintes, o meia do Sporting Cristal arrumou uma treta com Arias

> !Que golaço! Artilheiro do Fluminense, Cano marcou um golaço da entrada da área para abrir o placar e anotar seu 6º gol na Libertadores

> !Trave inimiga! O Sporting Cristal contou com a sorte após cabeçada de Brenner em cobrança de escanteio, que tocou na trave antes de entrar. Do lado do Flu, Arias aproveitou um outro escanteio, desviou na bola, mas a trave impediu o 2º gol do Tricolor

> !Que susto! Na volta do intervalo, os visitantes assustaram com uma desatenção de Lima na saída de bola e em uma cabeçada de Hohberg

> Que isso, VAR? Samuel Xavier sofreu uma entrada forte de Loyola em seu tornozelo, a jogada foi para a revisão, mas não houve decisão pelo cartão vermelho

Como foi o primeiro tempo?

O Sporting Cristal começou melhor, mas não conseguiu transformar a superioridade em chances de gols. Aos 21 minutos, Cano recebeu lançamento na entrada da área, dominou no peito e bateu no cantinho para estufar as redes e abrir o placar para o Fluminense. Mas aos 36, Brenner aproveitou uma cobrança de escanteio e empatou a partida para os visitantes.

E a etapa final?

No segundo tempo, o Tricolor começou desatento, enquanto os visitantes assustaram os torcedores presentes no Maracanã. No entanto, a equipe de Fernando Diniz passou a administrar as ações da partida, criou boas oportunidades, mas não conseguiu chegar ao 2º gol para garantir o triunfo.

Os números da partida

O que vem por aí?

No sábado (1º de julho), o Fluminense visita o São Paulo pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor também conhecerá seu adversário das oitavas de final no sorteio, que deve acontecer no próximo dia 5 de julho.

FICHA TÉCNICA

Libertadores 2023 – 6ª rodada

Fluminense 1 x 1 Sporting Cristal



Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Data: 27 de junho

Árbitro: Piero Maza (CHI)

Assistentes: Claudio Urrutia (CHI) e Alejandro Molina (CHI)

Árbitro de vídeo (VAR): Leonard Mosquera (COL)

Público e Renda: 50.683 presentes e R$ 2.140.415,00

Cartões amarelos: Samuel Xavier e Cano (Fluminense); Loyola, Castillo, Hohberg, Yotun e Díaz (Sporting Cristal)

Cartões vermelhos: –

GOLS: Cano, 21’/1ºT (1-0); Brenner, 36’/1ºT (2-0)

FLUMINENSE

Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo (Felipe Andrade, 44’/2ºT); André, Lima (Gabriel Pirani, 38’/2ºT) e Ganso (Martinelli, 29’/2ºT) ; Arias, Cano (Lelê, 44’/2ºT) e Keno.

Técnico: Fernando Diniz.

SPORTING CRISTAL

Solís; Lora, Ignácio, Lutiger (Díaz, 33’/2ºT) e Loyola (Sosa, 41’/2ºT); Yotún, Castillo e Pretell (Távara, 26’/2ºT); Grimaldo, Hohberg (Corozo, 33’/2ºT) e Brenner (Ávila, 41’/2ºT).

Técnico: Tiago Nunes.