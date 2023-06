Fluminense e Atlético-MG empatam pelo Campeonato Brasileiro; veja resultado

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/06/2023 - 23:33 Compartilhe

O Fluminense empatou com o Atlético-MG por 1 a 1, nesta quarta-feira (21), pelo Campeonato Brasileiro. No duelo realizado no Raulino de Oliveira, o Galo abriu o placar com gol contra de Guga, mas Samuel Xavier deixou tudo igual nos acréscimos da etapa inicial.

Com o resultado, o Atlético-MG se mantém na 4ª colocação e chega aos 19 pontos. Por outro lado, o Fluminense permanece na 5ª colocação com 18 pontos.

Cinco lances que marcaram a partida

> Tirou do Maraca para isso? O gramado do Raulino de Oliveira não estava em boas condições para o duelo entre Fluminense e Atlético-MG

> A lei que não falha? Ex-jogador do Atlético-MG, Guga, do Fluminense, abriu o placar com um gol contra para o Galo

> !Olha a discussão! Após o gol do Atlético-MG, um membro da comissão técnica do Tricolor foi flagrado discutindo com um torcedor que estava na arquibancada

>!Joga sal grosso! Na segunda etapa, Guga deixou o campo lesionado e Fernando Diniz precisou acionar o zagueiro Felipe Andrade, que fez sua estreia na equipe profissional

> !Polêmicas! O Fluminense reclamou de um pênalti, mas o árbitro mandou a partida seguir. E no fim do jogo, Fernando Diniz foi expulso por reclamar excessivamente com a arbitragemEquipes se mantém na mesma colocação na classificação do Brasileirão (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Como foi o primeiro tempo?

Na etapa inicial, o Atlético-MG foi muito superior ao Fluminense e teve grandes oportunidades com Paulinho, mas que pararam em defesas de Fábio. E em uma infelicidade, Guga anotou um gol contra após cruzamento de Guilherme Arana pelo lado esquerdo. Mas nos acréscimos, Samuel Xavier aproveitou uma rebatida da zaga visitante e soltou um petardo da entrada da área para garantir a igualdade no placar.

E o segundo?

Na segunda etapa, o Atlético-MG começou bem e criou duas boas oportunidades nos minutos iniciais, mas Fábio fez outras duas grandes defesas para salvar o Fluminense. O Tricolor das Laranjeiras equilibrou as ações, principalmente após as entradas de Martinelli e Gabriel Pirani para preencher o meio de campo.

Os números da partida

O que vem por aí?

No próximo sábado (24), o Fluminense recebe o Bahia no Maracanã. No mesmo dia, o Atlético-MG visita o Fortaleza pela 12ª rodada do Brasileirão.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro 2023 – 11ª rodada

Fluminense 1 x 1 Atlético-MG

Local: Raulino de Oliveira, Volta Redonda (RJ)

Data: 21 de junho

Árbitro: Ramon Abatti Abel (Fifa-SC)

Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

Árbitro de vídeo (VAR): Rodolpho Toski Marques (Fifa/PR)

Público e Renda: Não disponíveis

Cartões amarelos: André (Fluminense); Hyoran, Battaglia, Hulk e Guilherme Arana (Atlético-MG)

Cartões vermelhos: –

GOLS: Guga (contra) (34′ do 1ºT); Samuel Xavier (46′ do 1ºT)

FLUMINENSE

Fábio; Samuel Xavier, Nino, David Braz e Guga (Felipe Andrade, 26′ do 2ºT); André, Lima e Ganso; Lelê (Martinelli, 23′ do 2ºT), Cano (John Kennedy, 43′ do 2ºT) e Keno (Gabriel Pirani, 23′ do 2ºT).

Técnico: Fernando Diniz.

ATLÉTICO-MG

Everson; Mariano, Bruno Fuchs, Jemerson e Guilherme Arana; Battaglia, Zaracho (Edenilson, 42′ do 2ºT) e Hyoran (Igor Gomes, 16′ do 2ºT); Pavon (Vargas, 42′ do 2ºT), Paulinho (Patrick, 35′ do 2ºT) e Hulk.

Técnico: Felipão.

E MAIS: