Fluminense confirma Matheus e Kauan como atração na Flu Fest 2023

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 25/06/2023 - 18:40 Compartilhe

A dupla sertaneja Matheus e Kauan está confirmada como a primeira grande atração da Flu Fest 2023. A apresentação acontece no domingo, dia 23 de julho, segundo dia de evento anual que comemora o aniversário do Fluminense, que em 2023, comemora 121 anos.

+ Para os tricolores apaixonados: produtos a partir de R$34,90 na FutFanatics!

Os ingressos para a Flu Fest já estão à venda. Seis shows vão acontecer ao longo de dois dias, sábado e domingo (22 e 23 de julho). Matheus e Kauan, naturais do estado de Goiás, acumulam sucessos em 10 anos de carreira, como “O nosso santo bateu”, “Decide aí”, “Te assumi pro Brasil” e “Expectativa x realidade”.

+ Fluminense vence o Bahia de virada e dorme no G4 do Brasileirão

Chegou a hora de assumir pro Brasil que Matheus e Kauan estão com a presença confirmada no dia 23 da #FluFest! ???????? Ingressos disponíveis em https://t.co/KunzLVQN84! Todas as informações >> https://t.co/KFTpItuN78 pic.twitter.com/0bVsK1LZVT — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) June 25, 2023

O Fluminense organiza o evento anualmente em sua sede nas Laranjeiras, no mês de julho, para celebrar o aniversário do clube, fundado no dia 21 de julho de 1902.