Fluminense avança às oitavas de final da Libertadores pela sexta vez na história

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/06/2023 - 23:01 Compartilhe

Com a empate sobre o Sporting Cristal, o Fluminense garantiu a liderança do Grupo D e avançou às oitavas de final da Libertadores. O Tricolor das Laranjeiras alcançou o feito pela sexta vez em sua história e possui um retrospecto positivo no mata-mata.

O Lance! relembra as cinco vezes em que o Flu avançou da fase de grupos e como foram seus confrontos nas oitavas de final da principal competição de clubes da América do Sul.

2008 – Fluminense x Atlético Nacional



No ano em que chegou a grande final da Libertadores, o Tricolor encarou a equipe colombiana nas oitavas de final. Na ocasião, o Fluminense venceu o adversário no jogo de ida por 2 a 1, mas também na volta por 1 a 0 e garantiu classificação às quartas de final.

2011 – Fluminense x Libertad



Em 2011, o Fluminense avançou com a vice-liderança de sua chave e encarou o Libertad, do Paraguai, na fase seguinte. Após vencer por 3 a 1 no Brasil, a equipe das Laranjeiras sofreu uma derrota por 3 a 0, em Assunção, e foi eliminada do torneio.

2012 – Fluminense x Internacional



Em 2012, o Fluminense avançou às oitavas de final com a melhor campanha da fase de grupos da Libertadores, conseguiu segurar o empate contra o Colorado no Rio Grande do Sul e derrotou os gaúchos por 2 a 1 no Rio de Janeiro.

2013 – Fluminense x Emelec



Em um confronto muito complicado, o Tricolor sofreu uma derrota diante dos equatorianos por 2 a 1 no jogo de ida, mas conseguiram reverter a desvantagem com um triunfo por 2 a 0 no confronto de volta e a classificação às quartas de final.

2021 – Fluminense x Cerro Porteño



Na última vez em que esteve no mata-mata da Libertadores, o Tricolor não encontrou dificuldades para encarar a equipe do Paraguai, conseguindo aplicar um 3 a 0 no placar agregado sobre o Cerro Porteño.