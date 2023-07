Fluminense anuncia oficialmente o retorno do zagueiro Marlon

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 12/07/2023 - 9:27 Compartilhe

O Fluminense anunciou de forma oficial, na manhã desta quarta-feira (12), o retorno do zagueiro Marlon. O defensor foi revelado pelas categorias de base do clube há quase 10 anos e volta em empréstimo junto ao Shakhtar Donetsk. A negociação foi impulsionada pela determinação da Fifa de empréstimos grátis de atletas que atuam na Rússia e na Ucrânia devido à guerra entre os dois países.

– Voltei para o Fluminense pelo amor e pelo carinho que eu tenho pelo clube. E também pelos objetivos traçados pelo clube, que se encaixam com a minha carreira e com o momento que estou vivendo. Estou me sentindo bem, muito entusiasmado. Estou motivado e muito feliz – declarou o jogador.

Marlon foi lançado aos profissionais do Flu em 2014, em duelo contra o São Paulo, vencido por 5 a 2 pelos cariocas. Com a camisa do clube, disputou 71 jogos, com uma assistência no período. Em 2016, foi emprestado à equipe B do Barcelona, e no ano seguinte, comprado em definitivo pelos catalães por cerca de 5 milhões de euros.

No futebol europeu, o zagueiro passou por Nice e Sassuolo antes de chegar ao Shakhtar Donetsk, Na Ucrânia, após uma temporada, foi transferido ao Monza pelo mesmo benefício de empréstimo que o trouxe de volta ao Tricolor. Em 2022-23, foi importante para o time italiano ao disputar 28 jogos da campanha que manteve o modesto clube na primeira divisão. O atleta tinha ofertas mais vantajosas financeiramente vindas do país da Velha Bota, mas optou pelo retorno ao Brasil.

– O Fluminense não era só minha a prioridade, mas a minha única escolha. Isso se deve à identificação que eu tenho com o clube que me revelou, uma questão de consideração e respeito pela instituição. Acredito que a maneira de retribuir isso era voltar para o clube que me formou – completou o jogador.

No Flu, Marlon terá uma ótima vitrine para retornar à Seleção Brasileira. Nas categorias de base, o atleta vestiu a camisa do Brasil em 13 oportunidades no sub-20 e três na categoria sub-20 (Olímpica). Além disso, será comandado por Fernando Diniz, novo interino da Canarinho até a possível chegada do italiano Carlo Ancelotti.

O defensor é a quinta aquisição do Fluminense nesta janela de transferências. O lateral-esquerdo Diogo Barbosa, os meio-campistas Leo Fernández e Daniel e o atacante Yony González já foram anunciados e regularizados. Assim como Marlon, Yony e Daniel estão voltando ao Tricolor.