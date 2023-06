Flávia Mota espera equilíbrio, mas projeta boa atuação do Palmeiras contra o São Paulo no Brasileiro Feminino

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 24/06/2023 - 1:08 Compartilhe

Palmeiras e São Paulo decidem na manhã do próximo domingo uma vaga nas semifinais do Campeonato Brasileiro de futebol feminino. No jogo de ida, dia 18 em Santo André, houve empate em 1 a 1. Logo, quem vencer o confronto do fim de semana estará classificado. Titular absoluta do Palmeiras, a zagueira Flávia Mota fala sobre a importância do jogo.

– Nosso objetivo, como o de todos os times, é o título e para chegarmos lá teremos que superar o São Paulo. A primeira partida mostrou o equilíbrio existente entre as duas equipes, mas esperamos ter uma atuação ainda melhor para vencermos e nos classificarmos – afirmou.

Com apenas 22 anos, a amazonense de Manacapuru sonha com o seu primeiro título brasileiro da elite do país. Segundo a atleta, o feito contribuiria bastante para evidenciar ainda mais o seu ótimo momento.

– Títulos sempre valorizam o currículo da jogadora. Venho fazendo uma boa temporada pelo Palmeiras, mas sem dúvida alguma, uma conquista dessa dimensão atrairia ainda mais os holofotes para o futebol de todas nós da equipe” encerrou.