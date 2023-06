Flamengo x Bragantino: equilíbrio define histórico do confronto; veja raio-x

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/06/2023 - 19:03 Compartilhe

Logo mais, às 21h30 (horário de Brasília), Flamengo e Red Bull Bragantino vão se enfrentar em jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o duelo, o Rubro-Negro tentará vencer o duelo para igualar o número de vitórias do time paulista no histórico do confronto, já que o adversário tem uma partida de vantagem no retrospecto geral.

Em todo o histórico do confronto, Flamengo e Red Bull Bragantino se enfrentaram em 17 oportunidades. Em confronto super parelho, o time paulista venceu seis jogos, enquanto o Rubro-Negro triunfou em cinco. Os seis duelos restantes terminaram com igualdade no placar, ou seja: tudo aberto para o embate.

No quesito gols, a disputa também é bem equilibrada. O Flamengo estufou as redes do Red Bull Bragantino em 19 oportunidades, enquanto o time paulista superou a defesa rubro-negra 21 vezes. Na última temporada, a equipe de Bragança venceu o jogo do primeiro turno do Brasileirão por 1 a 0, jogando em casa. No returno, foi a vez do Fla triunfar em seus domínios, pelo placar de 4 a 1.

Histórico geral do confronto

17 jogos

6 vitórias do Bragantino

5 vitórias do Flamengo

6 empates

21 gols do Bragantino

19 gols do Flamengo

