Flamengo x Aucas: onde assistir ao vivo, escalações e desfalques do jogo da Libertadores

Depois de vencer o Santos pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo volta suas atenções para a Copa Libertadores. Nesta quarta-feira (28), às 21h30 (de Brasília), o Rubro-Negro vai enfrentar o Aucas, no Maracanã. O duelo é importante, já que confirma a classificação final do clube da Gávea no Grupo A.

Com duas vitórias, dois empates e uma derrota no torneio, os comandados de Jorge Sampaoli precisam vencer para terminar a fase de grupos na liderança de seu certame. A diferença para o Racing, no momento, é de dois pontos. Dessa forma, o Flamengo ainda depende de um tropeço dos argentinos para sonhar com a ponta.

Para o duelo desta quarta-feira, Sampaoli deve ter o time completo à disposição. A exceção será Matheuzinho, que segue processo de transição após grave lesão na tíbia da perna esquerda. Matheus França, se recuperando de dores na lombar que o incomodavam antes mesmo da Data Fifa, segue como dúvida.

O Aucas, por sua vez, já não luta por classificação às oitavas de final e busca um resultado positivo para tentar vaga na Copa Sul-Americana. Com quatro pontos, os equatorianos conseguiriam a vaga na outra competição sul-americana com um triunfo no Maracanã. No entanto, a recente troca de técnico afasta a equipe da paz.

FLAMENGO X AUCAS



Data e hora: 28 de junho de 2023, às 21h30 (de Brasília)

Estádio: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: André Rojas (COL)

Assistentes: Sebastian Vela (COL) e Richard Ortiz (COL)

VAR: Nicolas Gallo (COL)

Onde assistir: TV Globo, ESPN e LANCE!, que transmite em tempo real

FLAMENGO (Técnico: Jorge Sampaoli)

Ainda sem informações sobre a provável escalação

Suspenso: Ninguém

Desfalques: Matheuzinho (lesionado)

AUCAS (Técnico: Santiago Escobar)

Ainda sem informações sobre a provável escalação

Suspenso: –

Desfalques: –