Flamengo x Aucas: Matheus França segue em transição e não deve ser relacionado

Além de Matheuzinho, que segue em transição após grave lesão na tíbia da perna esquerda, o Flamengo deve ter mais um desfalque para o jogo contra o Aucas. Matheus França também realiza trabalhos específicos de recuperação no Ninho do Urubu e tem chances remotas de ser relacionado por Sampaoli.

As atividades de transição do Garoto do Ninho duram desde a última segunda-feira, ainda durante o período da Data Fifa. Antes da pausa, França vinha sofrendo com dores na musculares lombar e ficou de fora dos jogos contra Grêmio, Bragantino e, mais recentemente, da vitória diante do Santos, na Vila Belmiro.

Depois de ser cortado do duelo diante do Santos, o departamento médico fez esforços para que o meia-atacante ficasse à disposição no duelo deste meio de semana, diante do Aucas, no Maracanã. Contudo, os trabalhos não foram suficientes, e o DM optou por cautela, para que o jogador consiga retornar 100% aos gramados.

Ao todo, Matheus França disputou 27 jogos pelo Flamengo nesta temporada, tendo marcado três gols e distribuído uma assistência. O garoto do Ninho é a principal joia do Rubro-Negro no profissional, e o departamento de futebol espera receber propostas vantajosas nesta janela, após recusar ofertas que chegaram aos 20 milhões de euros no período anterior.