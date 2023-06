Flamengo x Aucas: árbitro do jogo já foi afastado e esteve na final da Libertadores de 2019

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/06/2023 - 11:59 Compartilhe

Na última semana, a Conmebol escolheu o colombiano Andrés Rojas para apitar o duelo entre Flamengo e Aucas, pela última rodada do Grupo A da Libertadores. Aliás, os principais comandantes da partida serão todos da Colômbia, já que Sebastian Vela e Richard Ortiz, enquanto Nicollas Gallo estará na cabine do VAR.

Curiosamente, Rojas já esteve presente em glórias do Flamengo na competição mais importante da América, mas o retrospecto recente não tem sido muito bom para o árbitro colombiano. Em 2021, ele foi afastado por erros graves na partida entre Atlético-MG e Boca Juniors, pela edição 2021 da Libertadores.

PARTIDAS DO FLAMENGO NA LIBERTADORES

Andrés Rojas já apitou três partidas do Flamengo em competições sul-americanas. Foram duas pela Libertadores, contra o Unión La Calera, como árbitro principal, e na grande decisão de 2019, diante do River Plate, na qual o Rubro-Negro se sagrou bicampeão da América. Na ocasião, ele atuou como quarto árbitro. A última e, em ordem cronólogica, a primeira foi quando o clube da Gávea goleou o Palestino por 5 a 0, pela Sul-Americana.

Flamengo 5 x 0 Palestino – Sul-Americana 2017 (Oitavas de final)

Flamengo 2 x 1 River Plate – Libertadores (Final)

Unión La Calera 2 x 2 Flamengo – Libertadores (Fase de Grupos)

OS ERROS GRAVES

Justamente na edição em que apitou Unión La Calera e Flamengo, Rojas foi afastado por ter cometido erros graves na partida entre Atlético-MG e Boca Juniors. No jogo de ida, disputado em La Bombonera, o árbitro colombiano anulou um gol argentino que, de acordo com a avaliação da Conmebol, era legítimo. Após o duelo, tanto ele quanto o árbitro de vídeo, Derlis Lopes, receberam sanções da entidade.

“As atuações do sr. Andrés Rojas, árbitro principal, e do sr. Derlis Loes, Árbitro VAR, designados para a partida, foram analisadas tecnicamente por esta comissão, concluindo que os mesmos incorreram em erros graves no exercícios das suas funções (…), pontualmente na seguinte situação: – Min 34′ – Anulação do Gol do clube Boca Juniors, por suposta falta. Resolve: suspender os árbitros por tempo indeterminado”, analisou a Conmebol, em documento.

A confusão ainda foi determinante para o resultado final da série oitavas de final. Atlético-MG e Boca Juniors vieram a empatar as duas partidas em 0 a 0, com o Galo avançando às quartas em decisão por pênaltis. A eliminação gerou revolta nos jogadores do Xeneize, que protagonizaram briga nos vestiários do Mineirão.