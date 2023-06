Flamengo volta a sofrer quatro gols após dois meses; relembre

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 23/06/2023 - 9:24 Compartilhe

Em noite para esquecer, o Flamengo foi goleado pelo Red Bull Bragantino por 4 a 0, em jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O placar liga o alerta do Rubro-Negro, que não sofria tantos gols desde a final do Carioca, contra o Fluminense. De lá para cá, foram 10 vitórias e três derrotas.

Flamengo e Fluminense se enfrentaram no dia 09 de abril, pelo segundo jogo da final do Campeonato Carioca. Na ocasião, o Tricolor goleou o Rubro-Negro por 4 a 1. Cabe destacar que, no primeiro duelo da decisão estadual, o clássico foi vencido pelo Fla, por 2 a 0.

VEJA JOGOS DO FLAMENGO DESDE A GOLEADA SOFRIDO PELO FLUMINENSE:

Fluminense 4 x 1 Flamengo

Maringá 2 x 0 Flamengo

Flamengo 3 x 0 Coritiba

Flamengo 2 x 0 Ñublense

Internacional 2 x 1 Flamengo

Flamengo 8 x 2 Maringá

Flamengo 2 x 3 Botafogo

Racing 1 x 1 Flamengo

Athletico-PR 2 x 1 Flamengo

Flamengo 2 x 0 Goiás

Bahia 2 x 3 Flamengo

Fluminense 0 x 0 Flamengo

Flamengo 1 x 0 Corinthians

Ñublense 1 x 1 Flamengo

Flamengo 1 x 1 Cruzeiro

Flamengo 2 x 0 Fluminense

Vasco 1 x 4 Flamengo

Flamengo 2 x 1 Racing

Flamengo 3 x 0 Grêmio

Bragantino 4 x 0 Flamengo

Além de não ter sido derrotado por quatro gols há dois meses, o Flamengo, desde então, havia conseguido emplacar 10 jogos de invencibilidade, a maior sequência positiva da temporada 2023. Até o duelo contra o Red Bull [Bragantino, o Fla tinha alcançado sete vitórias e três empates.

Apesar da goleada, o Flamengo não tem tempo a perder e precisa reagir para dar a volta por cima. O próximo desafio da temporada será no domingo (25), contra o Santos, pelo Brasileirão. o Rubro-Negro tentará aproveitar a crise vivida pelo adversário para buscar os três pontos e voltar a sonhar com o topo da tabela.