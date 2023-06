Flamengo vence Santos, mas torcedores se irritam com Sampaoli na web: ‘Show de horrores’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 25/06/2023 - 20:51 Compartilhe

O Flamengo bateu o Santos por 3 a 2 na Vila Belmiro, em duelo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo, mas não agradou boa parte de seus torcedores. Nas redes sociais, choveram críticas ao trabalho do técnico Jorge Sampaoli.

Em uma Vila sem público, o Flamengo ficou à frente do placar três vezes, mas em duas delas viu o Santos igualar a contagem. Ainda que tenha vencido, o futebol, mais uma vez, não deixou os torcedores felizes.

+ Flamengo encaminha contratação de Allan, clube italiano quer Marcos Leonardo… o Dia do Mercado!

As principais reações dos torcedores diziam respeito ao desempenho dos atacantes Gabigol e Pedro, que estariam — segundo os comentários — sendo prejudicados pelo esquema tático do argentino.

Além disso, muitos rubro-negros compararam a equipe de Sampaoli à do ex-treinador Vítor Pereira, que não deixou saudades na torcida.

+ Flamengo supera Real Madrid em ranking de melhores ataques do mundo em 2023

O Flamengo abriu o placar com Cebolinha e viu o Santos empatar com Mendoza. No segundo tempo, Everton Ribeiro colocou novamente o Rubro-Negro à frente, até que Rodrigo Fernández igualou mais uma vez.

+ Flamengo convence Atlético-MG, e acerto por Allan fica muito próximo

Por fim, aos 11 do segundo tempo Erick Pulgar recebeu de Gerson e deu números finais ao placar na Vila Belmiro.

+ Transforme qualquer TV em Smart e assista aos jogos do seu time do coração quando quiser!

Com o resultado, o Flamengo chegou aos 22 pontos e assumiu a terceira colocação, deixando o Palmeiras — que perde no número de vitórias, sete contra seis — em quarto.

+ Jogador do Palmeiras recebe chuva de críticas após derrota

Na próxima rodada, a 13ª do campeonato, a equipe carioca recebe o Fortaleza no sábado, no Maracanã. O Santos, por outro lado, joga no dia seguinte contra o Cuiabá, na Arena Pantanal.

+ Cupom LANCEFUT com 10% OFF para os fanáticos por esporte em compras acima de R$299,90

Confira algumas reações de torcedores insatisfeitos com o Flamengo: