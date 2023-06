Flamengo vence o Madureira e enfrenta rival na semifinal do Carioca sub-20

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 17/06/2023 - 14:30 Compartilhe

O Flamengo venceu o Madureira por 3 a 0 na manhã deste sábado (17), na Gávea, e confirmou a classificação para as semifinais do Campeonato Carioca sub-20. O Rubro-Negro já havia triunfado na partida de ida das quartas por 5 a 1, em Conselheiro Galvão e, agora, enfrenta o Fluminense por uma vaga na decisão.

Pedrinho, Mateusão e Rodriguinho marcaram os gols do Flamengo na partida. Dessa forma, os Garotos do Ninho atingiram um impressionante 8 a 1 no placar agregado e chegam com moral na semifinal do Estadual da categoria. O Fluminense, rival do Rubro-Negro na fase, eliminou o Bangu ao vencer por 3 a 0, em Laranjeiras.

Fim de jogo na Gávea!!!!

Os #GarotosDoNinho do Sub-20 vencem por 3 a 0 o Madureira, fazem o total de 8 a 1 no agregado, e avançam para as semifinais do Carioca! Pedrinho, Mateusão e Rodriguinho marcaram dessa vez!

????: Rafael Silva / Divulgação #VamosFlamengo pic.twitter.com/vVlUtAfJoy— Flamengo (@Flamengo) June 17, 2023

Do outro lado da chave, o Botafogo conseguiu a classificação para as semifinais ao vencer a Portuguesa-RJ por 2 a 0, fora de casa. Vale destacar que o Alvinegro havia perdido a primeira partida no Nilton Santos, por 1 a 0. Agora, ele aguarda aquele que passar no confronto entre Vasco da Gama e Resende. O Cruz-maltino conseguiu o triunfo na ida, por 3 a 0, e possui vantagem confortável.

As semifinais do Carioca sub-20 ainda não possuem data marcada e dependem do agendamento por parte da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ). O Fluminense, rival do Flamengo nas semifinais desta temporada, é o atual campeão. No ano passado, o Tricolor venceu o Vasco por 4 a 2 no agregado.

