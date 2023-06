Flamengo vence o Fluminense e é campeão da Copa Rio Sub-17

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 24/06/2023 - 17:06 Compartilhe

Neste sábado (24), o Flamengo venceu o Fluminense por 1 a 0 e ergueu o título da Copa Rio Sub-17. Na partida, disputada no Estádio da Gávea, o Rubro-Negro conseguiu usar o fator casa a seu favor, foi mais eficiente e teve maior domínio das ações, garantindo o triunfo. O gol do troféu foi marcado por Fabrício Lentz.

O Flamengo jogava pelo empate neste sábado (24), já que havia conquistado a vitória por 3 a 2 no primeiro triunfo. Entretanto, os Garotos do Ninho em nenhum momento assumiram postura passiva, e partiram pra cima do adversário com o intuito de buscar a vitória e sacramentar a conquista do troféu.

No primeiro minuto, o Fla teve a primeira finalização e obrigou o goleiro adversário a fazer boa defesa. Com o ‘susto’, o Fluminense reagiu e as equipes fizeram jogo parelho, até a parada técnica. Quando a bola voltou a rolar, aos 33′, o Flamengo teve uma bela jogada com Felipe Lima. Ele recebeu a bola no meio campo, arrancou pela esquerda, deixou todo mundo para trás e finalizou da entrada da área, forçando o escanteio – afastado pela zaga do Flu. A etapa inicial terminou sem gols.

Já na volta do intervalo, aos sete minutos, o Flamengo abriu o placar. Lucyan iniciou a jogada pelo meio de campo e abriu com Felipe Lima, pela ponta. O camisa 11 ajeitou para Fabricio Lentz, que bateu de primeira e estufou as redes do Fluminense. Após o gol, os Garotos do Ninho continuaram se impondo e buscando o segundo tento, mas a partida se encerrou com 1 a 0 no marcador e mais um título na bagagem.