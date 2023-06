Flamengo vê dificuldade por De La Cruz, mas mantém foco e aguarda desfecho positivo

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 20/06/2023 - 16:56 Compartilhe

A janela de transferências do meio do ano está perto da abertura, e o Flamengo segue no mercado por reforços. Apesar da proximidade da data, o Rubro-Negro mantém o foco em De La Cruz e a paciência por um desfecho positivo para a contratação. A negociação, entretanto, segue com dificuldades, visto que o River Plate tem chances de se classificar para as oitavas de final da Copa Libertadores.

POSSÍVEL CLASSIFICAÇÃO DO RIVER TRAVA NEGÓCIOS:

O Flamengo apresentou uma proposta oficial de 7,5 milhões de euros (cerca de R$ 39 milhões na cotação atual) ao River Plate por 100% dos direitos econômicos do jogador. A oferta não agradou o suficiente, mas o time argentino não apresentou contraproposta. O jogador quer se transferir para o Fla, que já cogita aumentar a oferta.

A negociação, entretanto, só deve voltar a caminhar após a definição dos classificados para as oitavas de final da Copa Libertadores da América. Isso porque, as tratativas chegaram a caminhar, mas o River Plate venceu o Fluminense na quinta rodada da fase de grupos e assumiu a segunda colocação do Grupo D. Dessa forma, com chances de avançar à próxima fase, o time argentino segura a negociação.

FLA TEM PACIÊNCIA:

Ciente da dificuldade do negócio, o Flamengo adota postura de paciência, por entender que ainda há tempo hábil para a conclusão. Como a janela só abre no dia 3 de julho, o Rubro-Negro segue confiante, mas já pensa em um possível ‘plano B’, caso não haja acordo com o River Plate. Os possíveis nomes são guardados a ‘sete chaves’ pelo clube.

