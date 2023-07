Flamengo vê De La Cruz mais distante e entra em cena por Wendel; entenda atuação no mercado

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/07/2023 - 9:10 Compartilhe

Faltam duas semanas para o fechamento da janela de transferências, e o Flamengo intensifica as tratativas em busca de reforços. De La Cruz era um conhecido alvo inicial, mas o cenário mudou e o Rubro-Negro precisou ampliar os horizontes, recolocando Wendel como opção. A nova movimentação no mercado se deve ao jogo duro do River na liberação do uruguaio.

O Flamengo chegou a avançar nas negociações por De La Cruz, mas viu o River Plate adotar postura mais exigente após a classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores. O time argentino quer contar com o jogador para a disputa do torneio continental e descartou facilitar uma liberação para um rival direto na briga pelo título. Apesar disso, Fla não ‘joga a toalha’ visando uma possível negociação futura.

Dessa forma, com Nicolás De La Cruz mais distante, o Flamengo precisou fazer novos movimentos e foi atrás de um velho conhecido: Wendel, do Zenit. O Fla já conversa com os representantes do jogador, mas ainda não apresentou proposta ao clube. Um fator que pode ser positivo nas tratativas é a atual ruim relação entre Wendel e os russos. O atleta ainda não se apresentou para a pré-temporada e a situação entre as partes é delicada.

Outro ponto que pode pesar a favor do Flamengo na negociação por Wendel é o desejo do jogador. O volante não esconde de ninguém o desejo de vestir rubro-negro, e o fator pode acelerar as tratativas. A janela de transferências fecha no dia 2 de agosto.

Vale ressaltar que este não é o primeiro contato entre Flamengo e Wendel. Na temporada passada, as partes chegaram a evoluir nas negociações, mas o volante acabou renovando com o Zenit. A escolha não foi bem recebida pelo Fla internamente, e houve um receio em uma possível nova investida no atleta. Entretanto, a situação mudou e as partes voltaram a conversar por um possível acerto.