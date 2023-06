Flamengo tem segundo maior patrocinador master do futebol brasileiro; veja ranking

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/06/2023 - 15:48 Compartilhe

O Flamengo se aproximou da renovação com o Banco BRB para o patrocínio master. Com o novo vínculo, os valores referentes ao contrato serão reajustados, e o Rubro-Negro vai se manter como o segundo time com o maior patrocinador do futebol brasileiro. Veja o ranking de clubes do Brasil.

Atualmente, o Banco BRB paga ao Flamengo aproximadamente R$ 32 milhões por ano pelo patrocínio master. O vínculo entre as partes foi acertado em 2020, válido por 36 meses. A parceria se encerra ao final deste mês e, por este motivo, o clube e o banco já negociam as cláusulas contratuais para o anúncio da renovação.

É válido destacar que, além do patrocínio master para o futebol masculino, feminino e time de basquete, Flamengo e BRB miram em uma sociedade do banco digital. A parceria foi aprovada em janeiro pelo Banco Central, e a medida colocará o Nação BRB FLA como de responsabilidade de ambas as partes, com condições igualitárias.

+ Flamengo encaminha renovação com Banco BRB

RANKING DOS MAIORES PATROCINADORES MASTERS DO FUTEBOL BRASILEIRO:

1 – Palmeiras (CREFISA): R$ 80 milhões/ano

2 – Flamengo (BRB): R$ 32 milhões/ano

3 – Botafogo (Parimatch): R$ 27,5 milhões/ano

4 – São Paulo (Sportsbet): 24 milhões/ano

5 – Vasco (Pixbet): 18 milhões/ano

6 – Bahia (Esportes da Sorte): R$ 19 milhões/ano

7 – Corinthians (Neo Química): R$ 17 milhões/ano

8 – Atlético-MG e Fluminense (Betano): R$ 15 milhões/ano

9 – Santos (Pixbet): R$ 10 milhões/ano

10 – Grêmio e Internacional (Banrisul): R$ 10 milhões/ano

E MAIS: