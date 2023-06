Flamengo tem ‘carta na manga’ para tentar concluir negociação por Allan

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 19/06/2023 - 12:47 Compartilhe

De olho na próxima janela de transferências, o Flamengo não desiste da contratação de Allan, do Atlético-MG. As negociações, que tinham avançado na última semana, travaram, mas o Rubro-Negro segue confiante no desfecho positivo. Como carta na manga, o Fla se apoia no desejo do jogador, que já deixou claro ao time mineiro que quer se transferir para o Clube da Gávea.

O principal motivo para que o Flamengo insista na contratação de Allan é o desejo do próprio atleta, que já manifestou a vontade de se transferir para o Flamengo. O Atlético-MG está ciente da situação, e o staff do jogador tenta evoluir as negociações. O Rubro-Negro entende, inclusive, que é possível manter a paciência e cautela, visto que a janela de transferências só abre no dia 3 de julho.

Outros fatores que influenciam na postura do Flamengo são: o desejo de Jorge Sampaoli, que trabalhou com o volante no Atlético-MG, em 2020, e gosta muito do jogador, e a situação financeira do clube mineiro, que passa por dificuldades. O entendimento é de que. no geral, a balança pesa a favor do Fla.

O ANTIGO ‘COMBINADO’ ENTRE OS CLUBES:

Inicialmente, o Atlético-MG queria 10 milhões de euros para a negociação de Allan. No entanto, a proposta final do Flamengo, de 7,5 milhões de euros (cerca de R$ 39,36 milhões) por 100% dos direitos econômicos + 1,5 milhão (R$ 7,82 milhões) por bonificações, havia sido aprovada pela diretoria mineira.

A transação, que giraria em torno de 9 milhões de euros (R$ 47,23 milhões na cotação atual) foi vista com bons olhos pelos administradores do Atlético-MG. Isso porque, o clube passa por problemas financeiros e precisa fazer caixa. Entretanto, o time mineiro travou a negociação, principalmente após a crise de bastidores e a troca no comando técnico. Outro fator que pesa na ‘volta atrás’ é o fato de reforçar um rival direto na briga por títulos.

FLA TEM PACIÊNCIA:

Como a janela de transferências do meio do ano só abre no dia 3 de julho, o Flamengo tem paciência e segue confiante. O Rubro-Negro entende que ainda há tempo para a conclusão da negociação. Entretanto, a diretoria do Fla já pensa em um ‘plano B’, caso não haja acordo com o Atlético-MG. Os possíveis nomes são guardados a ‘sete chaves’ pelo clube.

