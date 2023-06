Flamengo supera Real Madrid em ranking de melhores ataques do mundo em 2023

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 24/06/2023 - 19:13 Compartilhe

Apesar da instabilidade no início da temporada 2023, o Flamengo segue se destacando em um dos quesitos mais marcantes da atual geração: gols. O setor ofensivo do Rubro-Negro continua sendo um grande diferencial do elenco, e o Fla está na lista dos maiores ataques de 2023.

Com 76 gols marcados na temporada, o Flamengo é o quarto melhor ataque do mundo. O Rubro-Negro supera, inclusive, o poderoso Real Madrid, que vem logo na sequência, com 74. A liderança do ranking é ocupada por outro time brasileiro: o Sport. Veja lista:

MELHORES ATAQUES DO MUNDO EM 2023:

1- Sport – 91 gols

2- Manchester City – 88 gols

3- Fortaleza – 84 gols

4- Flamengo – 76 gols

5- Real Madrid – 74 gols

6- Palmeiras – 71 gols

O artilheiro do Flamengo na temporada 2023 é Pedro, com 24 gols marcados. O segundo maior goleador é Gabi, que vem logo na sequência, com 16 tentos. Ayrton Lucas, com seis, Arrascaeta, Everton Cebolinha, Gerson, Matheus França, Léo Pereira e Fabrício Bruno têm três cada.

+ Flamengo: Gabigol treina com o grupo e deve ser relacionado para jogo contra o Santos

Matheus Gonçalves e Thiago Maia marcaram dois gols cada, enquanto Everton Ribeiro, David Luiz, Pulgar, Wesley, Bruno Henrique, Victor Hugo, André Luiz e Lorran completam a lista, com um tento cada um.

Buscando aumentar o poderio ofensivo na temporada 2023, o Flamengo volta a campo neste domingo (25) para enfrentar o Santos, pelo Campeonato Brasileiro. A partida, válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, será disputada na Vila Belmiro, às 18h30 (horário de Brasília).