Flamengo sobra, goleia o Aucas e garante classificação para as oitavas da Libertadores

O Flamengo venceu o Aucas por 4 a 0, nesta quarta-feira (28), e confirmou a classificação para as oitavas de final da Libertadores. Os gols foram marcados por Pedro, Léo Pereira e Bruno Henrique, no primeiro tempo, enquanto Victor Hugo fechou o placar na etapa complementar. O jogo ainda contou com as presenças ilustres na arquibancada de Luiz Araújo, reforço do clube, e Vini Jr, jogador do Real Madrid.

Com o resultado, o Rubro-Negro ficou com a segunda posição no Grupo A, já que o Racing também venceu o Ñublense, na Argentina. Agora, brasileiros e argentinos aguardam o sorteio para conhecer os adversários nas oitavas de final. O Aucas, por sua vez, está eliminado e não vai nem para a Sul-Americana.

Cinco lances que marcaram a partida

> Aos nove minutos de jogo, Pedro abriu o placar após sequência de grandes chances do Flamengo. A bola sobrou dentro da área, e o centroavante não perdoou.

> Já aos 30 minutos, Léo Pereira aproveitou grande cobrança de escanteio de Arrascaeta para ampliar. O zagueiro nem precisou subir e estava sozinho na pequena área do Aucas.

> !FALTAVA O DELE! Bruno Henrique voltou a marcar em Libertadores pelo Flamengo. Após grande jogada de Everton Ribeiro, o camisa 27 só teve o trabalho de deslocar o goleiro, de canhota, e sair para o abraço.

> !AULA DE CONTRA-ATAQUE! O quarto gol rubro-negro foi uma pintura. De pé em pé, Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro combinaram para servir Victor Hugo, e o Garoto do Ninho não perdoou.

> A sinergia entre Sampaoli, elenco e torcida no Maracanã foi de invejar. Todos que saíram foram ovacionados e fizeram a diferença. O Rubro-Negro também contou com a presença de Luiz Araújo, novo reforço, e Vini Jr, cria do Ninho.

Como foi o primeiro tempo?

Os primeiros 45 minutos marcaram um jogo de um time só. O Flamengo, mais forte e ciente da fragilidade do Aucas, foi para cima e conseguiu abrir larga vantagem com Pedro, Léo Pereira e Bruno Henrique. O camisa 27, inclusive, foi o destaque da etapa inicial. Os visitantes, por sua vez, chegaram pouco, apenas em erros do Rubro-Negro.

E a etapa final?

Com o resultado e a classificação definidos, o Flamengo entrou para desfrutar no segundo tempo. Ainda teve o gol de Victor Hugo, em grande contra-ataque, mas foi basicamente isso. Mais algumas chances de marcar desperdiçadas e domínio na posse de bola. No fim, o Aucas ainda teve oportunidades de diminuir, mas estava entregue.

O que vem por aí?

Após confirmar a classificação para as oitavas de final da Libertadores, o Flamengo vira a chave e foca as atenções na disputa do Brasileirão. Neste sábado, às 18h30 (de Brasília), o Rubro-Negro enfrenta o Fortaleza, no Maracanã.

FICHA TÉCNICA

Copa Libertadores – 6ª rodada (Fase de Grupos)

Flamengo 4 x 0 Aucas



Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Data: 28 de junho

Árbitro: André Rojas (COL)

Assistentes: Sebastian Vela (COL) e Richard Ortiz (COL)

Árbitro de vídeo (VAR): Nicolas Gallo (COL)

Público e Renda: 62.924 presentes e R$ 2.740.668,50 de renda

Cartões amarelos: Everton Ribeiro (FLA), Arrascaeta (FLA)

Cartões vermelhos: –

GOLS: Pedro (1-0, aos 9′ do 1ºT), Léo Pereira (2-0, aos 30′ do 1ºT), Bruno Henrique (3-0, aos 42′ do 1ºT), Victor Hugo (4-0, aos 10′ do 2ºT)

FLAMENGO (Técnico: Jorge Sampaoli)

Matheus Cunha, Wesley (Fabrício Bruno, aos 20′ do 2ºT), David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia (Erick Pulgar, aos 20′ do 2ºT), Victor Hugo, Arrascaeta e Everton Ribeiro (Cebolinha, aos 20′ do 2ºT); Bruno Henrique (Matheus Gonçalves, aos 29′ do 2ºT) e Pedro (Gabigol, aos 20′ do 2ºT).

AUCAS (Técnico: Santiago Escobar)

Galíndez, Briones, Ángel, Cangá e Cuero; Quiñónez (Corozo, Intervalo), Vega (Carcelén, aos 27′ do 2ºT), Quintero (Chalá, Intervalo) e Otero; Eryc Castillo (Cifuente, aos 25′ do 2ºT) e Cano (Montero, aos 25′ do 2ºT).