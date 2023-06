Flamengo se distancia da contratação de De La Cruz após classificação do River Plate na Libertadores

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/06/2023 - 23:27 Compartilhe

O River Plate venceu o The Strongest por 2 a 0, no último jogo da fase de grupos da Copa Libertadores da América. A classificação dos argentinos dificulta a vida do Flamengo nas negociações por Nicolás De La Cruz, visto que o River restava aguardando a definição do futuro no torneio para bater o martelo sobre a situação do jogador.

O Flamengo apresentou uma oferta para o River Plate e as negociações chegaram a avançar, mas quando o time argentino viu a possibilidade de se classificar para as oitavas de final ficar mais palpável, freou as tratativas e esperou a definição do Grupo D. Agora, classificado, o clube de Buenos Aires deve encerrar as conversas com o Fla e brecar a transferência de De La Cruz.

A proposta do Flamengo ao River Plate por Nicolás De La Cruz foi de 7,5 milhões de euros (cerca de R$ 39 milhões na cotação atual) por 100% dos direitos econômicos do jogador. A oferta não agradou o suficiente, mas o time argentino não apresentou contraproposta. O jogador quer se transferir para o Fla, que cogitou aumentar os valores para ter o atleta. A situação, no entanto, deve ser dificultada após a classificação desta terça-feira (27).