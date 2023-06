Flamengo: Sampaoli acirra briga por titularidade de trio em busca de meio-campo ideal

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/06/2023 - 16:17 Compartilhe

Com pouco mais de dois meses de trabalho, Jorge Sampaoli ainda segue tentando padronizar o estilo de jogo e entregar ao Flamengo a consistência que tanto se espera. Durante essa busca pelo ‘time ideal’, o técnico acirra a briga pela titularidade no meio campo, e Gerson, Pulgar e Thiago Maia lutam por uma vaga definitiva entre os 11 da equipe do argentino.

Gerson: homem de confiança de Jorge Sampaoli, o Coringa é um dos pilares do time do argentino. Os dois já haviam trabalhados juntos no Olympique de Marselha, e o entrosamento foi fundamental para o andamento do Rubro-Negro. O técnico conseguiu extrair o melhor do jogador, que vem sendo protagonista.

Pulgar: Erick foi um dos jogadores recuperados por Jorge Sampaoli. Até a chegada do treinador, o chileno não tinha conseguido acumular oportunidades, mas viu no novo técnico a chance de mostrar o seu valor. E assim o fez. Hoje, Pulgar é considerável como peça indispensável para a meiuca rubro-negra, principalmente pela união de poderio defensivo e qualidade na saída de bola.

Thiago Maia: o camisa 8 vive uma temporada instável, com muitos altos e baixos. Entretanto, mesmo em meio à atuações questionáveis, o jogador tem pontos com Sampaoli, que inclusive já o defendeu publicamente de críticas.

Sem a definição de um ‘time ideal’, Jorge Sampaoli faz rodízio no elenco e acirra a briga por posição. Em muitos jogos, o técnico escala os três atletas como titulares, até pela ‘mudança’ de Gerson, que vem jogando mais adiantado. No entanto, um novo reforço do Flamengo entra em cena e chega como forte candidato a balançar as estruturas da disputa por uma vaga: Allan, ex Atlético-MG.

Enquanto Allan não chega ao Flamengo, e Jorge Sampaoli não bate o martelo sobre o meio campo ideal, Gerson, Pulgar e Thiago Maia terão uma nova oportunidade de mostrar serviço ao treinador nesta quarta-feira (28). O Rubro-Negro volta a campo para enfrentar o Aucas, em jogo válido pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. A partida, que será disputada no Maracanã, vale a classificação e o primeiro lugar do Grupo A – que dá vantagem na disputa do mata-mata.

VEJA NÚMEROS DE DESEMPENHO DE GERSON, ERICK E THIAGO MAIA COM SAMPAOLI:

Thiago Maia:

16 jogos

1 gol

0 assistências

88% de acerto no passe

61% de acerto em passes longos

35 desarmes

102 bolas recuperadas

44% de eficiência nos duelos

Nota: 6.74

Gerson:

13 jogos

3 gols

7 assistências

89% de acerto no passe

76% de acerto em passes longos

19 desarmes

71 bolas recuperadas

53% de eficiência nos duelos

Nota: 7.42

Erick Pulgar:

14 jogos

2 gol

2 assistências

88% de acerto no passe

63% de acerto em passes longos

28 desarmes

72 bolas recuperadas

45% de eficiência nos duelos

Nota: 6.90