Flamengo perde para o Santos e se complica nas quartas de final do Brasileirão Feminino

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 18/06/2023 - 18:11 Compartilhe

O Flamengo perdeu para o Santos por 3 a 1, pelo jogo de ida das quartas de final do Brasileirão Feminino. Com o resultado, o Rubro-Negro se complicou na eliminatória e terá que tirar a diferença fora de casa. O gol das Meninas da Gávea foi marcado por Lediane.

O JOGO

O duelo começou frenético. Logo aos três minutos, as Sereias da Vila conseguiram abrir o placar, após erro na saída de bola do Flamengo. O Santos recuperou e, após cruzamento de Ketelyn, Yaya completou para o fundo das redes. Apesar de ter sido muito no início da partida, o gol das visitantes, que aumentaram o volume de jogo e conseguiram o empate com Leidiane.

O segundo tempo estava parelho, e as Meninas da Gávea tiveram chances para virar o jogo, mas não aproveitaram. Ao contrário do que esperavam, acabaram sendo castigadas por grande apagão. Aos 28 minutos, o Santos retomou a liderança do placar com Cristiane, depois de nova jogada de Ketelyn para a cabeçada da atacante.

+ Flamengo tem acerto com o Fortaleza, mas discordância com Marinho trava ‘final feliz’

Agora sim, o gol santista deixou o Flamengo nas cordas, e as visitantes aproveitaram o momento de dispersão para anotar o terceiro. A lambança da defesa rubro-negra foi grande, até que Thaisinha teve a bola nos pés e finalizou para o fundo das redes, já sem goleira. No fim, terminou assim: 3 a 1 e festa das Sereias da Vila.

O resultado é péssimo para o Flamengo, que precisará vencer por dois gols de diferença no próximo domingo, na Vila Belmiro. Caso contrário, o Rubro-Negro estará eliminado do Campeonato Brasileiro Feminino. Os outros confrontos envolvem: Cruzeiro e Corinthians, São Paulo e Palmeiras, Internacional e Ferroviária.

E MAIS: