Flamengo observa River Plate em busca de desfecho por De La Cruz; entenda

Nesta terça-feira (27), a Copa Libertadores da América dá início à sexta e ultima rodada da fase de grupos, e o jogo do River Plate interessa diretamente ao Flamengo. Isso porque, o futuro dos argentinos na competição vai interferir diretamente na negociação de Nicolás De La Cruz.

O meio campista interessa ao Flamengo, que confia na contratação e já apresentou um proposta ao River Plate. O time argentino estava inclinado a negociar, mas freou as tratativas quando viu a possibilidade de se classificar para as oitavas de final da Copa Libertadores da América. Dessa forma, o River só irá retomar as conversas caso seja eliminado do torneio continental.

Caso se classifique para as oitavas de final da Copa Libertadores da América, o River Plate descarta a transferência de De La Cruz ao Flamengo, justamente para não acabar reforçando um rival direto na briga pelo título. Por outro lado, caso seja eliminado, o time argentino pode voltar a conversar com o Rubro-Negro para evoluir a negociação.

O River Plate entra em campo nesta terça-feira (27), para enfrentar o The Strongest. A partida será disputada na casa do time argentino, o Estádio Monumental, e a bola vai rolar às 21h (horário de Brasília).