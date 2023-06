Flamengo negocia contratação de Claudinho, do Zenit

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/06/2023 - 22:11 Compartilhe

Depois das conversas por De La Cruz ficarem ainda mais distantes com a classificação do River Plate, o Flamengo já tem um novo alvo para a posição de meia armador. Trata-se de Claudinho, do Zenit. O Rubro-Negro já conversa com o staff do jogador e clube russo para alinhar o melhor negócio entre as partes.

Claudinho é um desejo antigo do departamento de futebol do Flamengo e recebeu aval do técnico Jorge Sampaoli. O brasileiro é bem visto, também, pelo departamento de scout. Rápido, com um bom chute de perna direita e versátil no meio-campo, o jogador entrou de vez na mira do Rubro-Negro. A informação foi divulgada pelo jornalista Mauro Cezar Pereira e confirmada pelo Lance!.

O jogador tem contrato com o Zenit até 2027, e o Flamengo já está ciente do montante que precisará arcar para que a contratação se concretize. As partes estão em constante contato, e a vitrine que o Rubro-Negro pode proporcionar, especialmente com relação à Seleção Brasileira, são trunfos do departamento de futebol.

Até agora, o Flamengo anunciou a contratação de dois reforços nesta janela: o goleiro Augustín Rossi e o atacante Luiz Araújo. Além disso, tem acordo encaminhado com o volante Allan, do Atlético-MG. Sobre o atleta, faltam apenas detalhes relacionados ao mecanismo de solidariedade, já que o jogador foi registrado por diversos clubes.

O meia do Zenit foi formado nas categorias de base do Corinthiantes, antes de passar por diversos clubes do interior paulista, como Santo André, Ponte Preta e Oeste. Depois, Claudinho chegou ao Bragantino, onde fez mais sucesso e foi vendido ao Zenit. Na temporada passada, o jogador disputou 23 jogos, marcou cinco gols e distribuiu 11 assistências.