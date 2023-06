Flamengo: Jornalista detona Sampaoli após goleada e pede volta de Jorge Jesus

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/06/2023 - 23:52 Compartilhe

O Flamengo foi goleado pelo Red Bull Bragantino nesta quinta-feira, por 4 a 0, fora de casa. Após o resultado, o jornalista Renato Maurício Prado foi às redes sociais, disparou contra o técnico Jorge Sampaoli e pediu o retorno do português Jorge Jesus.

– Treina mal, escala mal, substitui mal! Que diabos o Sampaoli faz bem? Deem tempo ao Sampaoli! Deem tempo! E deixem o Mister ir pra Arábia Saudita. Vai dar certo! Confia! Demite na viagem de volta e já vai ligando pra Lisboa – escreveu Renato Maurício Prado.

Após 12 dias sem jogos, o Flamengo fez péssima partida nesta noite, com apenas sete chutes, contra quase 40 do Red Bull Bragantino. Os gols da equipe paulista no estádio Nabi Abi Chedid foram marcados por Eduardo Santos, Alerrandro e Mosquera (2).

Multicampeão pelo Flamengo, Jorge Jesus está livre no mercado após não permanecer no Fenerbahçe para a próxima temporada. Com o resultado, o Rubro-Negro estacionou nos 19 pontos, na 4ª posição do Brasileirão, ultrapassado pelo Grêmio, que chegou aos 20.

